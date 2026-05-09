----------
टेड एड (संकेतस्थळ)
----------
विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांनाही वापरता येईल असे एक संकेतस्थळ आहे- ‘टेड एड’. तुम्ही ‘टेड टॉक्स’ बघितले असतील. त्या प्रकारच्या भाषणांचा व संवादांचा शिक्षणाला पूरक म्हणून कसा उपयोग करता येईल, यासाठीची विविध साधने या संकेतस्थळावर आहेत. पुढील ‘लिंक’वर जाऊन ते उघडते- https://ed.ted.com/.
----------
शिक्षणास पूरक साधने
----------
संकेतस्थळावर काय काय?

- या संकेतस्थळावर अनेक ‘लेसन्स’- म्हणजे धडे दिले आहेत. त्यांत वेगवेगळ्या सामान्यज्ञान-वर्धक विषयांवरील व्हिडिओ आहेत. (उदा. २१२५ मध्ये जग कसे असेल?, सार्वजनिक प्रश्‍नांबाबत आवाज उठवण्यासाठी एका ‘जेनझी’ मुलीने ‘कोडिंग’ आणि ‘सोशल मीडिया’चा कसा उपयोग केला? समुद्राचे पाणी प्यायले तर काय होते? जैवविविधता का वाचवायची? इ.)
- प्रत्येक धड्याची सुरुवातीला ओळख करून दिली आहे. ती वाचून प्रथम दिलेला व्हिडिओ पाहणे अपेक्षित आहे.
- व्हिडिओ पाहिल्यानंतर- ‘थिंक’ व ‘डिग डीपर’ हे भाग आहेत. त्यांत धड्यावर विचारलेले प्रश्‍न व त्या विषयाशी संबंधित इतर साधने (उदा. त्या विषयात विशिष्ट अभ्यास करणाऱ्या संस्थेची माहिती) आहे.
- सामान्य ज्ञान वाढवणारे अनेक व्हिडिओ इथे पहायला मिळतील व त्याविषयी एकमेकांत चर्चाही करता येईल.
-----------
शिकवताना...
- यूट्युबवरील स्वत:च्या व इतरांच्या अभ्यासपूर्ण व्हिडिओंवरून ‘लेसन’ तयार करण्याची सोय आहे. त्याची पद्धत संकेतस्थळावर दिली आहे. प्रयोगशील शिक्षक याचा वापर करू शकतील.
- संकेतस्थळावरील संपूर्ण मजकूर इंग्लिशमध्ये आहे. त्यामुळे इंग्लिश कच्चे असणाऱ्या मुलांना पालक वा शिक्षकांची मदत लागू शकेल.
- या संकेतस्थळावरील साधने थेट शाळेच्या अभ्यासात कदाचित वापरता येणार नाहीत; परंतु इंग्लिश समजून घेत सामान्य ज्ञान वाढवण्यासाठी त्यांचा ‘पूरक’ म्हणून चांगला वापर होऊ शकेल.
-----------

