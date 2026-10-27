मैत्री करून अत्याचार करणाऱ्यावर तरुणावर गुन्हा

मैत्रिणीवर अत्याचार करणाऱ्यावर तरुणावर गुन्हा
जून २०२२ पासून प्रकार; पीडितेची सदर बझार पोलिसांत फिर्याद
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २७ : मोबाईलवर वारंवार बोलून, मेसेज करून ओळखीच्या तरुणाने १५ वर्षीय मुलीसोबत मैत्री केली. त्यानंतर ती अल्पवयीन असताना तिच्यावर अत्याचार केले. या प्रकरणी पीडितेने सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली. यावरून मोदी परिसरातील सिद्धार्थ किडगिरी (वय २१) याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
मैत्रीतून प्रेम असल्याचे सांगून सिद्धार्थने जून २०२२ मध्ये प्रेमसंंबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ मध्ये सात रस्त्यावरील सिरॉक ज्युस सेंटरमध्ये बोलावून शितपेयात गुंगीचे औषध टाकले. तेथून दुचाकीवर बसवून सोरेगाव येथील एका खोलीत नेऊन अत्याचार केले. त्यावेळी त्याने ‘तू आपल्यात जे काही झाले ते कोणालाही सांगू नको, नाहीतर तुला व तुझ्या बहिणींना, आई-वडिलांना सोडणार नाही’ अशी धमकी दिली. तसेच ‘मी ज्यावेळी बोलावेल त्यावेळी तु माझ्यासोबत यायला पाहिजे, नाहीतर तुझी व घरच्यांची बदनामी करेन’ असेही तो म्हणाला होता. त्याने पुन्हा जानेवारी २०२६ मध्ये सोरेगावच्या ठिकाणी नेऊन पुन्हा इच्छेविरूद्ध अत्याचार केले. त्याच्या त्रासाला कंटाळून त्याला सप्टेंबर २०२६ मध्ये माझ्याशी बोलू नको, फोन, मेसेज करू नकोस असे सांगितल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. तरीपण, त्याने वारंवार कॉल करून त्रास दिल्याचे पीडितेने पोलिसांना सांगितले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजित लकडे, पोलिस निरीक्षक रविंद्रनाथ भंडारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक दिनेश कुलकर्णी करीत आहेत.
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