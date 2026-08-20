पुणे

कोपरगाव ऑपरेशन मुस्कान सुटका

कोपरगाव ऑपरेशन मुस्कान सुटका
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कोपरगाव ः अटक केलेल्या आरोपीसह पोलिस निरीक्षक संभाजी गायकवाड व पथक कर्मचारी.

अल्पवयीन मुलीची ‘मुस्कान’ अंतर्गत सुटका
कोपरगाव, ता. २० ः लग्नाचे आमिष दाखवत अल्पवयीन मुलीस फूस लावून पळून नेल्याप्रकरणी कोपरगाव तालुका पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह दोघींना अटक केली. ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत अल्पवयीन मुलीची सुखरूप सुटका केली.
मयूर विठ्ठल पवार (वय २०, रा. कारवाडी फाटा, कोपरगाव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, ३० एप्रिलला सदर मुलगी घरातून निघून गेल्याची तक्रार तिच्या वडिलांनी पोलिसांत दाखल केली होती. पोलिस निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिक माहितीच्या आधारे अल्पवयीन मुलीचा शोध घेतला. तपासादरम्यान सदर मुलीस मयूर पवार पळवून घेऊन गेल्याची माहिती मिळाली. पथकाने पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) परिसरातून मुलीची सुखरूप सुटका केली. पीडित मुलीच्या जबाबातून तपासाला दिशा मिळाली. तिच्या कथनावरून आरोपी विरुद्ध गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. आरोपीस मदत करणारी आई व मावशी यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्य आरोपी मयूर पवार यास न्यायालयासमोर हजर केले असता, न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी दिली.

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