पुणे

मुलीची आत्महत्या; तरुणावर गुन्हा

मुलीची आत्महत्या; तरुणावर गुन्हा
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पिंपरी, ता. ११ : चिंचोली येथील अल्पवयीन मुलीच्या आत्महत्येप्रकरणी देहूरोड पोलिसांनी एका तरुणावर सोमवारी (ता.१०) रात्री गुन्हा दाखल केला.
साहिल हनुमंत दणाणे (वय २१, रा. लक्ष्मीनगर, झेंडेमळा, देहूगाव) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी मृत मुलीच्या आईने देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मृत मुलगी तिच्या आजी आजोबांकडे राहत असताना आरोपीने फिर्यादी यांच्या १७ वर्षीय मुलीला फोनवरून बोलून प्रेमाच्या जाळ्यात फसविले. त्यानंतर तिच्यावर संशय घेऊन तिला शारीरिक व मानसिक त्रास दिला. या तणावातून त्या मुलीने २७ जुलैला मध्यरात्री दीड वाजता घराच्या पत्र्याच्या लोखंडी अँगलला साडीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.

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