Pune News : तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर

कृषी विभागाची पाच हेक्टर जमीन एका खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर.
पुणे - बोपोडी येथील कृषी विभागाची पाच हेक्टर जमीन एका खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यासह अन्य अटी-शर्तींवर हा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे.

