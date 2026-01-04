वाळवंट, प्रदक्षिणामार्ग व मंदिर परिसरात अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी -प्रांताधिकारी सचिन इथापे
मंदिर परिसरात अतिक्रमण होऊ देऊ नका
माघवारी पूर्व नियोजन बैठकीत प्रांताधिकारी इथापे यांच्या सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. ४ : माघ शुद्ध एकादशी २९ जानेवारी रोजी असून, यात्रा कालावधी २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी आहे. या कालावधीत पंढरपुरात तीन ते चार लाख भाविक येतात. यात्रा कालावधीत भाविकांच्या सोयी- सुविधांना प्राधान्य देऊन वाळवंट, प्रदक्षिणा मार्ग व मंदिर परिसर तसेच शहरातील मुख्य रस्त्यांवर अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांनी दिल्या.
माघवारी पूर्वनियोजनाबाबत प्रांत कार्यालय, पंढरपूर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस कार्यकारी अभियंता अमित निमकर, तहसीलदार सचिन लंगुटे, मुख्याधिकारी महेश रोकडे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एकनाथ बोधले, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक विजयकुमार सरडे, पोलिस निरीक्षक विश्वजित घोडके, मंदिर समितीचे लेखाधिकारी मुकेश आनेचा, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी श्री. ढोले यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रांताधिकारी इथापे म्हणाले, यात्रा कालावधीत नगरपालिकेने शुद्ध व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी. नदीपात्रातील वाळवंटाची व घाटाची स्वच्छता करावी. ६५ एकर व नदीपात्रात तात्पुरत्या स्वच्छतागृहे उभारणीचे नियोजन करावे. ६५ एकरमध्ये भाविकांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पुरेसा वीजपुरवठा, आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
आरोग्य विभागाने यात्रा कालावधीत पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा. नदीपात्रात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध राहील याबाबत पाटबंधारे विभागाने नियोजन करावे. नदीपात्रात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांसह यांत्रिक बोटी सज्ज ठेवाव्यात. आवश्यक ठिकाणी सूचना फलक लावावेत. मंदिर प्रशासनाने पोलिस प्रशासनाला जादा सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून द्यावेत. अन्न औषध प्रशासनाने खाद्यपदार्थांच्या व प्रसादाच्या दुकानांची वेळोवेळी तपासणी करावी, अशा सूचनाही यावेळी प्रांताधिकारी इथापे यांनी दिल्या.
नगरपालिका प्रशासनाकडून वारी कालावधीत करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा, स्वच्छता, तात्पुरती स्वच्छतागृहे, कचरा व्यवस्थापन आदींबाबतची माहिती मुख्याधिकारी रोकडे यांनी दिली. तसेच यात्रा कालावधीत वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी व भाविकांना सुरक्षेबाबत कोणतेही अडचण येऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने आवश्यक नियोजन केल्याचे पोलिस निरीक्षक विश्वजित घोडके यांनी सांगितले.
---
चौकट
भाविकांना देणार आवश्यक सोयीसुविधा
माघ यात्रा कालावधीत मंदिर समितीने भाविकांच्या सुलभ व जलद दर्शनाला प्राधान्य दिले असून, भाविकांसाठी दर्शन मंडप, दर्शन रांग या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मंदिर समितीचे लेखाधिकारी मुकेश आनेचा यांनी सांगितले.
