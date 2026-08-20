पुणे

शिरूर, पारनेरमधील मंदिरे चोरट्यांच्या रडावर

शिरूर, पारनेरमधील मंदिरे चोरट्यांच्या रडावर
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टाकळी हाजी, ता. २० :  शिरूर व पारनेर तालुक्यात चोरट्यांनी एकाच रात्रीत तीन मंदिरांना लक्ष्य करत पोलिसांपुढे आव्हान उभे केले आहे. टाकळी हाजी, वडगाव गुंड व निघोज येथील मंदिरांच्या दानपेट्या फोडून रोकड लंपास केली. गुरुवारी पहाटे उघडकीस आलेल्या या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
टाकळी हाजी येथील मळगंगा देवी मंदिराचे पुजारी रामदास किऱ्हे हे गुरुवारी पहाटे पाचच्या सुमारास मंदिरात आले असता, त्यांना दानपेटी फोडल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. अनेक दिवसांपासून दानपेटी उघडली नसल्याने मोठी रक्कम चोरीला गेल्याचा अंदाज ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी मध्यरात्री एकच्या सुमारास प्रथम पारनेर तालुक्यातील वडगाव गुंड येथील भैरवनाथ मंदिराला लक्ष्य केले. त्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा टाकळी हाजीकडे वळवला आणि अखेरीस निघोज येथील मळगंगा मंदिरात चोरी केली.
निघोज येथील मंदिराच्या मंडपात झोपलेल्या अतुल कारकुड यांना चोरट्यांनी जागे करून मंदिराची चावी मागितली. चावी नसल्याचे सांगताच त्यांची झडती घेऊन त्यांना धमकावण्यात आले. त्यानंतर चोरट्यांनी गाभाऱ्याचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. आतील चारपैकी दोन दानपेट्या फोडून त्यांनी रोकड लंपास केली, तर उर्वरित दोन दानपेट्या फोडण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. शिरूर व पारनेर पोलिसांनी श्वान पथक आणि ठसे तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास सुरू केला असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा माग काढला जात आहे. या टोळीच्या मुसक्या पोलिस कधी आवळणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

निघोजमधील घटना ‘सीसीटीव्ही’त कैद
निघोज येथील चोरीची संपूर्ण घटना ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. त्यात पाच चोरटे स्पष्ट दिसत असून, ते सुमारे एक तास मंदिरात होते. यापूर्वीही या मंदिरांमध्ये दोन वेळा दानपेट्या फोडण्याचे प्रकार घडल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

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