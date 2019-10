गुगल पेद्वारे दहा रुपये पाठविले अन्‌ गमावले दिड लाख रुपये ! 

पुणे : ऑनलाईन पद्धतीने इलेक्‍ट्रीक दुचाकी खरेदी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरीकास अनोळखी व्यक्तीने गुगल पेद्वारे 10 रुपये पाठविण्यास सांगितले. त्यानंतर नागरिकांच्या बँक खात्याची गोपनीय माहिती मिळवून त्यांच्या खात्यातील तब्बल दिड लाख रुपये लंपास केले. याप्रकरणी कोथरुड पोलिस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कोथरुड येथे राहणाऱ्या 26 वर्षीय तरुणाने फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांच्या वडिलांना ओकीनोव्हा कंपनीची इलेक्‍ट्रीक दुचाकी खरेदी करायची होती. त्यासाठी त्यांनी गुगल सर्च इंजिनवर त्याचा शोध घेतला. त्यावेळी त्यांना गुगलवर दिपक शर्मा नावाच्या व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक निदर्शनास आला. त्यावेळी फिर्यादी यांच्या वडीलांनी संबंधित क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यावेळी संबंधीत अनोळखी व्यक्तीने नोंदणी शुल्कापोटी दहा रुपये गुगल पे द्वारे पाठविण्यास सांगितले. त्यानुसार, फिर्यादीच्या वडीलांनी दहा रुपये पाठविले. त्यानंतर अनोळखी व्यक्तीने फिर्यादीच्या वडिलांच्या मोबाईलवर एक लिंक पाठविली. युपीआयडीचा पासवर्ड टाकून ही लिंक भरून देण्यास सांगितले. त्यानुसार, पुन्हा फिर्यादीच्या वडिलांनी ही लिंक भरून दिली. त्यानंतर काही वेळातच फिर्यादीच्या वडिलांच्या बँक खात्यामधील दिड लाख रुपयांची रक्कम अनोळखी व्यक्तीने बँकेतून काढून घेतली. अनोळखी व्यक्तीने आपल्या बँकेची गोपनीय माहिती घेऊन फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी मुलाला हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर कोथरुड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

