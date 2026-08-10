Pune News : रिंग फसली, आयुक्तांनी रद्द केला ७५ कोटींचा निविदा

पुणे - शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याच्या ७५ कोटी रुपयांच्या निविदेत ठरावीक ठेकेदारांना पात्र ठरविण्याचा खटाटोप सुरू असल्याने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर आरोप सुरू झाले होते. आयुक्तांनी केलेल्या छाननीमध्ये अटीशर्तीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम आणि त्यामुळे न झालेल्या पुरेशा स्पर्धेमुळे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही निविदा थेट रद्द करून तथाकथित एजंटांना जोरदार झटका दिला आहे. आयुक्तांनी आता तीन ऐवजी प्रत्येकी १० कोटींच्या सात निविदा काढून रस्ते दुरुस्ती केली जाणार आहे. .पथ विभागाने काढलेल्या निविदेत अपात्र ठेकेदारांना पात्र ठरवून कोट्यावधी रुपयांची कामे दिली जाणार असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने दिले होते. त्याची गंभीर दखल आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतली होती. पुणे शहरात गेल्या वर्षभरात विविध सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी सुमारे ७० किलोमीटर रस्ते खोदाईची परवानगी दिलेली होती. तसेच महापालिकेच्या विविध विभागांतर्फे सुमारे १५ किलोमीटरचे रस्ते खोदले आहेत. या रस्त्यांचे रिइस्टेटमेंट करण्यासाठी पथ विभागाने प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांच्या तीन निविदा काढल्या होत्या..या निविदेच्या अटीशर्तींमध्ये हॉटमिक्स प्लांटांची क्षमता कमीत कमी १२० टन प्रतितास असणे आवश्यक असताना एका ठेकेदाराचा प्लांट हा ८० टन ते १२० टन प्रतितास या क्षमतेचा होता. तरीही त्यास पात्र केले होते. अन्य ठेकेदारांची क्षमता तपासल्यानंतर हा ‘लाडका’ ठेकेदार अपात्र ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले.तसेच प्रकल्प जागेवर उभा नसतानाही एका ठेकेदाराला पात्र केले. पण याही अटीशर्तीमध्ये त्रुटी असल्याचे समोर आले. हॉटमिक्स प्लांट भाड्याने घेतलेल्या ठेकेदारांनी नोटरीऐवजी रजिस्ट्रीची सक्ती केली. त्यामुळे अनेकजण अपात्र ठरले. या निविदेत पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने आयुक्त राम यांनी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला..अटी शर्ती बदलून स्वतंत्र निविदा निघणारही निविदा रद्द करून आता सात कार्यकारी अभियंत्यांच्या अंतर्गत प्रत्येकी १० कोटी रुपयांच्या निविदा सात निविदा काढा. निविदेत पुरेशी स्पर्धा होईल अशा अटीशर्ती ठेवा असे आदेश आयुक्तांनी दिल्याने त्यानुसार प्रक्रिया राबविली जाणार आहे..आरोपांना महापौरांचे प्रतुत्तर‘या निविदेत महापौर बंगल्यावर ठरावीक ठेकेदाराला पात्र ठरण्यासाठी मंजूषा नागपुरे यांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली. यात काही अधिकाऱ्यांनी रिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. दरोडा टाकल्यानतंर वाटणीत भांडण झाल्याने हा वाद चव्हाट्यावर आला, अस आरोप नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केला. त्यावर महापौर म्हणाल्या, माझ्याकडे अधिकृत तक्रार आल्याने मी आयुक्तांकडे अधिकृत पत्र देऊन चौकशी करून कारवाईची मागणी केली. शिंदे यांच्या आरोपात तथ्य नाही, ते दिशाभूल करत आहेत..‘रस्ते रिइस्टेटमेंट करण्यासाठी काढलेली निविदा रद्द केली आहे. त्याऐवजी आता कार्यकारी अभियंत्यांच्या अखत्यारीत प्रत्येकी १० कोटींच्या निविदा काढल्या जातील. याच्या अटीशर्ती स्पष्ट व सोप्या असतील. त्यामुळे पुरेशी स्पर्धा होईल. या निविदेवर मी वैयक्तिक लक्ष ठेवेन. कोणत्या अधिकाऱ्याने गडबड केली तर त्यांना सोडणार नाही.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.