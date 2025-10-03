पुणे

TET Exam Form : टीईटी परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी गुरुवारपर्यंत मुदतवाढ

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२५’ येत्या २३ नोव्हेंबरला होणार आहे.
tet exam
tet examsakal
प्रशांत पाटील
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२५’ येत्या २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. या परीक्षेचा अर्ज करण्यास परीक्षा परिषदेने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता परीक्षार्थींना येत्या गुरुवारपर्यंत (ता. ९) परीक्षेचा ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहे.

Loading content, please wait...
education
student
deadline
Application
TET Exam
Extended

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com