त्या 'सोळा' जणांबाबत आरोपींची चुप्पी

पुणे : होर्डिंगची Of hoardings वर्क ऑर्डर मिळण्यासाठी १० लाखांची लाच Bribe मागितल्याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या Pimpri Chinchwad Municipal Corporation अध्यक्षांचे स्वीय सहायक ज्ञानेश्वर पिंगळे Dnyaneshwar Pingale याने तक्रारदार ठेकेदाराला टक्केवारीचे Percentage to the contractor पैसै वर सोळा जणांना द्यावे लागतात असे सांगितले होते. याबाबत अटक आरोपींकडे To the arrested accused तपास केला असता त्यांनी काहीही सांगण्यास नकार Denial दिला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी शनिवारी न्यायालयात दिली.

टक्केवारीचे पैसै वर सोळा जणांना द्यावे लागतात. तसेच स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांनीच पिंगळे याला टक्केवारी तीनऐवजी दोन करा, असे आदेश दिल्याचे संभाषण व्हॉइस रेकॉर्डवर रेकॉर्ड झाले आहे. याबाबत पोलिसांकडून तपास सुरू असून हे १६ जण कोण आहेत. याची माहिती आरोपींकडून घेतली जात आहे. या गुन्ह्याच्या पुढील तपासासाठी न्यायालयाने स्थायी समितीच्या अध्यक्षासह इतरांचा पोलिस कोठडीतील सोमवारपर्यंत (ता. २३) वाढ केली आहे.

या प्रकरणी स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे (वय ५०, रा. भोसरी), त्यांचा पीए ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे (वय ५६, रा. भोसरी), शिपार्इ अरविंद भीमराव कांबळे (वय ५०, रा. भीमनगर, पिंपरी), संगणक आॅपरेटर राजेंद्र जयवंत शिंदे (वय ५१, रा. वाकड) आणि लिपिक विजय शंभुलाल चावरिया वय ३८, रा. धर्मराजनगर) यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांना सुरुवातील शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने आरोपींना आज न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

अटक आरोपींकडे त्या १६ जणांबाबत तपास केला आता त्यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला आहे. लांडगे यांनी त्यांच्या मालमत्तेबाबत काहीही माहिती दिली नसून पोलिसांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. हे एक मोठे रॅकेट असून यात आणखी कोण कोण सामील आहेत, याचा तपास करायचा असल्याने आरोपींच्या पोलिस कोठडीत सात दिवस वाढ करण्याची मागणी सरकारी वकील रमेश घोरपडे यांनी केली केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद एकूण घेत न्यायालयाने पाचही आरोपींच्या कोठडीत सोमवारपर्यंत वाढ केली.

