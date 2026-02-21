Pune News : हस्तलिखिते, ग्रंथ आणि मौल्यवान वस्तूंचा ज्ञानसागर खुला, प्रदर्शनातून अनुभवता येतेय भांडारकर संस्थेच्या कार्याची परंपरा

पुणे : हस्तलिखिते, ग्रंथ आणि मौल्यवान वस्तूंचा तसेच संशोधनप्रकल्पांचा समावेश असलेले ‘ज्ञानसागर’ हे प्रदर्शन शनिवारपासून सुरु झाले आहे.संशोधनाच्या क्षेत्रात गेली १०८ वर्षे कार्यरत असणाऱ्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर संस्थेची ३०० हून अधिक प्रकाशने, तसेच महाभारत, भागवत, अथर्ववेद, कोरीव लेख, वैज्ञानिक हस्तलिखिते आणि खगोलशास्त्रीय उपकरणे या प्रदर्शनात मांडण्यात आले आहेत. अनेक शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी व पुणेकरांनी या पहिल्याच दिवशी भेट दिली..Sambhajinagar Book Festival : वाचनाच्या ओढीनं महोत्सव मोहरला! बालवाचकांचा थाट, पुस्तकांभोवती किलबिलाट.अनेक मौल्यवान वस्तूंचा ज्ञानसागर असलेल्या या प्रदर्शनाचे उद्घघाटन शनिवारी (ता. २१) महापौर मंजूषा नागपुरे, खेलरत्न पुरस्कार विजेत्या ऑलिंपिकपटू नेमबाज अंजली भागवत, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. स्मिता लेले, संस्थेचे अध्यक्ष अभय फिरोदिया, कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष भूपाल पटवर्धन, मानद सचिव प्रा. सुधीर वैशंपायन, विश्वस्त प्रदीप रावत यांच्या उपस्थित झाले. भांडारकर संस्थेत येत्या सोमवारपर्यंत (ता.२३) सकाळी १० ते रात्री आठ या वेळेत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी मोफत खुले असणार आहे..देशाच्या जाज्वल्यपूर्ण अशा प्राचीन इतिहासाच्या दस्तऐवज, साहित्यांचे, स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धन होण्याची मोठी गरज आहे, ज्यासाठी भांडारकरसारख्या संस्था वर्षानुवर्षे चिकाटीने काम करत आहेत. संस्थेच्या कामाची माहिती तरुणांपर्यंत पोहचली तर त्यांच्यात या क्षेत्राविषयी आवड निर्माण होईल, असे महापौर नागपुरे म्हणाल्या. त्यांच्या हस्ते महाभारत-सांस्कृतिक सूची या संशोधन प्रकल्पातील ‘भीम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.भागवत म्हणाल्या, ‘‘जगातील सर्वात मोठे भांडार असलेली तिजोरी म्हणजे भांडारकर संस्था आहे. या संस्थेकडे असलेला प्राचीन साठा बहुमूल्य आहे, त्याचे सर्व समाजाला दर्शन व्हावे यासाठीचा हा ज्ञानसागर प्रदर्शनाचा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे.’’.Jain caves Maharashtra : महाराष्ट्रातील जैन लेण्यांचे सांस्कृतिक वैभव; 'महाराष्ट्रातील जैन लेणी' पुस्तकाचा सखोल आढावा.फिरोदिया म्हणाले, ‘‘संस्थेबाबत नागरिकांना आणखी माहिती व्हावी तसेच तरुणांना येथे आणण्यासाठी नाही तर त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. संस्थेच्या कार्यात तरुणांचा सहभाग वाढला पाहिजे.’’संस्थेच्या नियामक परिषदेचे सदस्य व या प्रदर्शनाचे समन्वयक मनोज एरंडे यांनी स्वागत केले. सूत्रसंचालन संस्थेचे निबंधक श्रीनन्द बापट यांनी केले. संतोष रसकर यांनी आभार मानले..प्रदर्शनात याचा समामेश - संस्थेच्या संग्रहातील महत्त्वाची हस्तलिखिते- ग्रंथ आणि मौल्यवान वस्तूं युनेस्कोच्या 'मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर'मध्ये समाविष्ट हस्तलिखिते- सुलेखन असलेली हस्तलिखिते- भारतीय आणि परदेशी भाषांमधील दुर्मिळ पुस्तके- संस्थेची ३०० हून अधिक प्रकाशने- खगोलशास्त्रीय उपकरणेभांडारकर संस्था ः भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर संस्थेत आयोजित ‘ज्ञानसागर’ प्रदर्शन मांडण्यात आलेले हस्तलिखिते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.