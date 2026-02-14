पुणे

ICU Bed Issue : ‘आयसीयू’ बेडसाठी धावाधाव; रुग्णसंख्येच्या तुलनेत बेडची संख्या अपुरी

कोरोना काळात आयसीयू बेडची संख्‍या तात्पुरत्या स्वरूपात वाढविण्यात आली होती. मात्र साथ ओसरल्यानंतर ती संख्‍याही कमी झाली.
icu bed

icu bed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - चंदननगरमधील बाबासाहेब गोरे यांच्‍या पायात रॉड टाकलेला होता. तो अचानक मोडल्‍याने त्‍यांना त्रास होऊ लागला. तातडीची शस्‍त्रक्रिया व उपचारासाठी आयसीयू बेड हवा होता. त्‍यांनी नगर रस्‍त्‍यावरील खासगी रुग्‍णालयात चकरा मारल्‍या; मात्र बेड मिळाला नाही. काही ठिकाणी आधी दीड लाख रुपये भरा, असे सांगितले.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
bed
Patient
Treatment

Related Stories

No stories found.