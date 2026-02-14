ICU Bed Issue : ‘आयसीयू’ बेडसाठी धावाधाव; रुग्णसंख्येच्या तुलनेत बेडची संख्या अपुरी

पुणे - चंदननगरमधील बाबासाहेब गोरे यांच्या पायात रॉड टाकलेला होता. तो अचानक मोडल्याने त्यांना त्रास होऊ लागला. तातडीची शस्त्रक्रिया व उपचारासाठी आयसीयू बेड हवा होता. त्यांनी नगर रस्त्यावरील खासगी रुग्णालयात चकरा मारल्या; मात्र बेड मिळाला नाही. काही ठिकाणी आधी दीड लाख रुपये भरा, असे सांगितले..शेवटी नातेवाईक, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना सातारा रस्त्यावरील राव रुग्णालयात बेड मिळाला, हे प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी सध्या शहरात आयसीयू बेडसाठी नातेवाइकांना धावाधाव करावी लागत आहे.शहरातील मोठ्या रुग्णालयांत व्हेंटिलेटर असलेल्या अतिदक्षता विभागाच्या खाटांची संख्या (आयसीयू बेड) अपुरी पडत असल्याने गंभीर रुग्णांना वेळेत बेड उपलब्ध न होण्याच्या घटना अलीकडील काळात वाढल्या आहेत. यामुळे गंभीर रुग्णांच्या नातेवाइकांना बेड मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागत आहे..वाढती लोकसंख्या, ज्येष्ठांची वाढती संख्या, अपघात, हृदयरोग, संसर्गजन्य आजार आणि इतर गंभीर आजारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असताना शहरातील आयसीयू बेडची संख्या मात्र तितक्या प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने त्याचा फटका रुग्णांना बसत आहे.महापालिका हद्दीत आणि उपनगरांसह पुण्याची लोकसंख्या सुमारे ६० लाख आहे. मात्र शहरात व्हेंटिलेटर असलेल्या एकूण आयसीयू बेडची संख्या २०२३ मधील आकडेवारीनुसार, सुमारे १ हजार ते १२०० च्या दरम्यान आहे. म्हणजेच प्रतिदहा हजार नागरिकांमागे उपलब्ध असलेले आयसीयू बेडचे प्रमाण २ इतके आहे..मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेडसाठी प्रतीक्षा यादी असल्याचे नातेवाईक सांगतात. त्यामुळे गंभीर रुग्ण आल्यास तत्काळ बेड उपलब्ध होणे कठीण जात आहे.कोरोना काळात आयसीयू बेडची संख्या तात्पुरत्या स्वरूपात वाढविण्यात आली होती. मात्र साथ ओसरल्यानंतर ती संख्याही कमी झाली. त्यातच आयसीयू बेडवरील रुग्ण हा किमान दहा ते पंधरा दिवसांसाठी राहतो. त्यामुळे उपलब्धता कमी असते. शासकीय रुग्णालयांतही या खाटांची संख्या कमी आहे. म्हणून या खाटांची संख्या वाढवणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टर सांगतात..अशी आहे स्थितीरुग्णालयांची संख्या - ८५०सरकारी रुग्णालयांतील आयसीयू बेड - २००एकुण बेडची संख्या - १९ हजारदररोज आयसीयू बेड हवा असलेल्या रुग्णांची संख्या - सुमारे १२५ ते १५०व्हेंटिलेटर, आयसीयू बेड - १२००शहराची लोकसंख्या - ६० लाख.आयसीयू बेड उपलब्ध न होण्यामागे केवळ वाढलेली लोकसंख्या हे एकमेव कारण नाही. त्याचबरोबर ज्येष्ठां वाढती संख्या, शहरीकरणाचा वाढलेला वेग, आजारांच्या स्वरूपात झालेला बदल हीदेखील कारणे आहेत. या सर्व स्तरांवर विचार होणे व तोडगा काढणे गरजेचे आहे.- डॉ. कपिल झिरपे, अतिदक्षता विभागप्रमुख, रुबी हॉल क्लिनिकएका कामगाराचे वडील चंद्रकांत दळवी यांना हृदयविकाराचा धक्का आला होता. त्यांना तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आयसीयू बेड उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना उपचार मिळू शकले नाहीत. त्यानंतर त्यांना कमला नेहरू रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वेळेवर उपचार न मिळाल्याने त्यांचे निधन झाले. अशा घटनांमागे शासकीय व खासगी रुग्णालयात आयसीयू बेड वेळेत उपलब्ध न होणे व गरजू रुग्णांना तत्काळ जीवनावश्यक सुविधा न मिळणे, ही गंभीर बाब आहे.- शरद भाकरे, अध्यक्ष, कामगार हितरक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य.आरोग्य विभागाकडे रुग्णालयांची नोंद होताना त्या रुग्णालयात एकूण किती बेड आहेत, याची नोंद होते. आयसीयू बेडची संख्या वेगळी नोंदविली जात नाही. शहरात लहान व मोठ्या मिळून साडेआठशे रुग्णालयांची नोंद आहे. कोणालाही आयसीयू बेड मिळाला नसल्याची तक्रार महापालिकेकडे आलेली नाही.- डॉ. सूर्यकांत देवकर, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, महापालिका.शहरांतील रुग्णालयांत आयसीयू बेडची संख्या अपुरी पडत असल्याने नागरिकांची कसरत वाढली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांची धावाधाव होत आहे. याबाबत तुमची प्रतिक्रिया कळवा. क्यूआरकोड स्कॅन करावा.संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ८९५६३४४४७१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.