पुणे जिल्ह्यात लसीकरणाचा आकडा २५ लाखांच्या पार

पुणे : जिल्ह्यात (Pune Vaccination) सुमारे २५ लाख २५ हजार नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुणे शहरात सुमारे साडेनऊ लाख, पिंपरी चिंचवड पावणेपाच लाख आणि ग्रामीण भागातील अकरा लाख नागरिकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात कोरोनाबाधित नागरिकांची संख्या तुलनेत अधिक आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या एक कोटी १७ लाख आहे. त्यापैकी लसीकरणासाठी अपेक्षित लाभार्थ्यांची संख्या ५१ लाख ७५ हजार इतकी आहे. पुण्यात लसीचा तुटवडा निर्माण होण्यापूर्वी लसीकरणाने चांगला वेग घेतला होता. राज्यात सर्वाधिक कोल्हापूर, सांगली, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यात सर्वाधिक लसीकरण झाले आहे. मुंबईत लसीकरणाचे प्रमाण सुमारे ३५ टक्के आहे. तर, पुणे जिल्ह्यात हे प्रमाण ४९ टक्के आहे. जिल्ह्यात ३८ टक्के नागरिकांना लसीचा पहिला डोस मिळाला. तर, ११ टक्के नागरिकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. (The number of vaccinations in Pune district has crossed 25 lakhs)

ज्येष्ठांचे लसीकरण ८० टक्क्यांवर

जिल्ह्यातील ६० वर्षे वयावरील ज्येष्ठ नागरिकांचे ८० टक्के लसीकरण झाले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दहा लाखांच्या जवळपास आहे. त्यापैकी ७ लाख ८० हजार ५१८ ज्येष्ठांना लसीचा पहिला डोस मिळाला. तसेच, २ लाख ६७ हजार २८२ ज्येष्ठांना दुसरा डोस देण्यात आला. तर, लशीच्या तुटवड्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटातील केवळ ५० हजार नागरिकांना पहिला डोस मिळाला आहे.

प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रांवर जाऊन आढावा घेतला. सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न केले. ज्या केंद्रांवर सुरवातीच्या कालावधीत लसीकरण जास्त झाले, त्याठिकाणी पुरेशा प्रमाणात लसीचा पुरवठा झाला. जिल्ह्यात एका दिवसात सर्वाधिक ८५ हजारपर्यंत लसीकरणाचा टप्पा गाठला आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

लसीकरण केंद्रे ६९९

अपेक्षित लाभार्थ्यांची संख्या ५१ लाख ७४ हजार ७७१

लसीकरण झालेल्या नागरिकांची संख्या २५ लाख २५ हजार

पहिला डोस १९ लाख ५८ हजार ६५ (३८ टक्के)

दुसरा डोस ५ लाख ६६ हजार ८३६ (११ टक्के)

वयोगट पहिला डोस दुसरा डोस