पुणे - 'आपण मुलांना सहजच खेळायला काय जातो अभ्यास कर असे म्हणतो. कारण अभ्यास हा करिअरसोबत जोडला गेला आहे. मात्र, आता केंद्र सरकार खेळाला विविध योजनांच्या माध्यमातून बळ देत आहे. त्यामुळे येत्या ५ ते १० वर्षांत अभ्यासाप्रमाणेच खेळाकडेही करिअर घडवण्याचा पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जाईल' असा विश्वास केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केला..पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालापात त्यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून खेळासाठी प्रोत्साहन देत असलेल्या योजनांबद्दल त्यांनी संवाद साधला. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले उपस्थित होते. खडसे यांनी युवक सक्षमीकरण आणि क्रीडा क्षेत्रातील आगामी धोरणांवर सविस्तर भूमिका मांडली..खडसे म्हणाल्या, 'युवक हे देशाचे सर्वात मोठे भांडवल असून त्यांची ऊर्जा योग्य दिशेने वापरणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यासाठी युवकांनी शारीरिकदृष्ट्या फिट राहणं हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे म्हणून 'फिट इंडिया' व खेळाडू घडविण्यासाठी 'खेलो इंडिया' या मोहिमांना बळ दिले जात आहे..'खेलो इंडिया' अंतर्गत गाव पातळीपर्यंत क्रीडा संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून देशभरात शंभराच्या आसपास 'साई' व 'खेलो इंडिया' केंद्रांद्वारे खेळाडूंना प्रशिक्षण, पोषण व क्रीडा विज्ञान साहाय्य दिले जाते. स्पोर्ट्स मध्ये येणाऱ्या दिवसांमध्ये बदल होताना दिसतील. येत्या २०२६ चे ऑलिंपिक चे यजमानपद आपल्याला मिळवता आलं पाहिजे त्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत.''.फेडरेशनमधील वादाबाबत त्यांनी म्हटले की, फेडरेशनमधील वाद कमी करून त्यामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नव्या क्रीडा प्रशासन विधेयकाद्वारे निवडणुका, सदस्य नोंदणी व स्पर्धा कॅलेंडर ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रिब्युनलमार्फत तक्रारींचे वेळेत निवारण होणार आहे..नवीन शिक्षण धोरणानुसार शाळांमध्ये क्रीडा प्रकाराला नियमित स्थान देण्याचा प्रयत्न सुरू असून 'अस्मिता लीग'द्वारे ग्रामीण भागातील मुलींचा सहभाग वाढविण्यावर भर आहे. खासदार क्रीडा महोत्सवातून ग्रामीण युवकांना व्यासपीठ मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.डिजिटल डेटाबेसद्वारे खेळाडूंची नोंद व प्रमाणपत्र प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यावरही सरकारचा भर असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून क्रीडा क्षेत्राला अधिक पाठबळ देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले..