Pune: जावयाने पिस्तुलाचा धाक दाखवत पुण्यातील FC रोडवरील फेमस हॉटेलचा घेतला ताबा

पिस्तुलाचा धाक दाखवून पुण्यातील प्रसिद्ध हॉटेलचा जबरदस्तीने ताबा घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात कौटुंबिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (The power of attorney of a famous hotel in Pune fc road was forcefully taken at gunpoint )

याप्रकरणी एका विवाहितेने फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीच्या पतीने २०१८ मध्ये फिर्यादी यांना त्यांच्या घोले रोड येथील घरी दारु व ड्रग्ज पाजून त्यांच्याबरोबर जबरदस्तीने शारीरीक संबंध प्रस्थापित केले. लग्नानंतर मारहाण करुन शारीरीक व मानसिक छळ केला. Latest Marathi News

दरम्यान, आरोपीने पिस्तुलचा धाक दाखवून फिर्यादी यांच्याकडून जबरदस्तीने पॉवर ऑफ अटॉर्नी करुन फिर्यादीचे वडिलांचे हॉटेल आपल्या नावावर करुन घेतले. आरोपीने कंपनीच्या नावावर खरेदी केलेल्या कोट्यावधींच्या ४ कारची परस्पर विक्री करुन फिर्यादीची फसवणूक केली. Latest Marathi News

फिर्यादीचे १ कोटी ७० लाख रुपयांचे लग्नातील दागिने व वस्तू तसेच दोन कार घेऊन तो व त्यांचा भाऊ वापरत असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.Latest Pune News

शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पोलीस निरीक्षक विक्रम गौड अधिक तपास करीत आहेत. Latest Pune News