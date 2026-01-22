Pune Grand Tour 2026 : पुणे ग्रँड टूर २०२६: वाहतुकीत बदल, नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा

पुणे : ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता.२३) शहरातील प्रमुख मार्गांवरील विशेषत: मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी केले आहे. स्पर्धेच्या मार्गांबाबत अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील आणि पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यानुसार शेवटच्या चौथ्या टप्प्यातील स्पर्धा २३ जानेवारी रोजी दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ या वेळेत होणार आहे. स्पर्धेचा प्रारंभ बालेवाडी- म्हाळुंगेतील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलातून दुपारी १२ वाजता होणार आहे. समारोप बालगंधर्व रंगमंदिराजवळ होणार आहे. या कालावधीत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील रस्त्यावरील वाहतूक बंद राहील. स्पर्धेच्या मार्गांवरील रस्ते अर्ध्या तासासाठी बंद राहतील. स्पर्धक पुढे गेल्यानंतर वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत करण्यात येणार आहे..हे रस्ते बंद राहतील पाषाण रस्ता, गणेशखिंड रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता), कर्वे रस्ता, लालबहादूर शास्त्री रस्ता, लोकमान्य टिळक रस्ता, बाजीराव रस्ता, छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, पंडित नेहरू रस्ता, एम.जी. रस्ता, अर्जुन रस्ता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता.हे रस्ते सुरू राहतील सिंहगड रस्ता, सातारा रस्ता, सोलापूर रस्ता, मगरपट्टा बाह्यवळण रस्ता, नगर रस्ता, जुना पुणे-मुंबई रस्ता या मार्गांवरील वाहतूक सुरू राहील. या रस्त्याचा वापर करून वाहनचालकांना शहराच्या एका भागातून दुसरीकडे जाणे शक्य होणार आहे.नागरिकांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक- टोल फ्री क्रमांक- ०२०- २६६८५००० ०२०- २६६८४००० आणि ११२.Pune Grand Tour 2026 : पुण्यात आज सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्रमुख मार्गांवर निर्बंध.बंद राहणारे मार्ग - १. राधा चौक- पूनम बेकरी चौक- सूसखिंड रस्ता. २. पूनम बेकरी- पाषाण सूस रस्ता- पाषाण सर्कल ३. पाषाण सर्कल - एनसीएल- अभिमानश्री सोसायटी- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक ४. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक- ब्रेमेन चौक- राजीव गांधी पूल ५. राजीव गांधी पूल - ब्रेमेन चौक- पुणे विद्यापीठ चौक- सेनापती बापट रस्ता जंक्शन ६. सेनापती बापट रस्ता जंक्शन - जे.डब्ल्यू मेरिएट हॉटेल- बालभारती- पत्रकार नगर ७. पत्रकार नगर- विधी महाविद्यालय रस्ता- प्रभात रस्ता- शेलार मामा चौक- कर्वे रस्ता ८. शेलार मामा चौक- नळस्टॉप- पौड फाटा ते कर्वे पुतळा चौक. ९. कर्वे पुतळा चौक - वनाज पौड रस्ता १०. वनाज पौडरस्ता-नळ स्टॉप .११. नळ स्टॉप- म्हात्रे पूल- सेनादत्त पोलिस चौकी १२. सेनादत्त चौकी- लोकमान्य टिळक चौक १३. टिळक चौक- पूरम चौक १४. बाजीराव रस्ता- पूरम चौक- अप्पा बळवंत चौक १५. अप्पा बळवंत चौक - राष्ट्रभूषण चौक १६. राष्ट्रभूषण चौक- ना.सी. फडके चौक १७. ना. सी. फडके चौक- स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक १८. स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक- मित्रमंडळ चौक- लक्ष्मीनारायण चौक- महाराष्ट्र मंडळ चौक १९. महाराष्ट्र मंडळ- सेवन लव्हज- टिंबर मार्केट- नरपतगीर चौक २०. नरपतगीर चौक- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा (कॅम्प) २१. नॅशनल वॉर मेमोरिअल ते अर्जुन रस्ता २२. घोरपडी जंक्शन- साधू वासवानी चौक २३. लाल महाल ते शनिवारवाडा २४. न. ता. वाडी ते गरवारे चौक- बालगंधर्व चौक परिसर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.