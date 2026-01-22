पुणे

PMC Recruitment : महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीसाठी अखेर परीक्षा निश्चित, २५ जानेवारीला ऑनलाइन परीक्षा

PMC Junior Engineer Recruitment : पुणे महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठीची रखडलेली भरती प्रक्रिया अखेर सुरू झाली असून, रविवारी २५ जानेवारी रोजी राज्यातील २० जिल्ह्यांत ४१,२७३ उमेदवारांची ऑनलाइन परीक्षा ६९ केंद्रांवर पार पडणार आहे.
pune municipal corporation

pune municipal corporation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लोकसभा, विधानसभा व महापालिका अशा विविध निवडणुकांमुळे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाची भरती प्रक्रिया एक वर्षांपासून पुढे ढकलली जात होती. अखेर, या भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला असून कनिष्ठ अभियंता पदासाठी रविवारी (ता.२५ ) ऑनलाइन परिक्षा होणार आहे.

Loading content, please wait...
exam
job
election
pmc
Engineering

Related Stories

No stories found.