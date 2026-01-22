PMC Recruitment : महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीसाठी अखेर परीक्षा निश्चित, २५ जानेवारीला ऑनलाइन परीक्षा

पुणे : लोकसभा, विधानसभा व महापालिका अशा विविध निवडणुकांमुळे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाची भरती प्रक्रिया एक वर्षांपासून पुढे ढकलली जात होती. अखेर, या भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला असून कनिष्ठ अभियंता पदासाठी रविवारी (ता.२५ ) ऑनलाइन परिक्षा होणार आहे..महापालिका प्रशासनाकडून विविध श्रेणींच्या हजारो जागा रिक्त असूनही त्यासाठीची भरती प्रक्रिया राबविण्याकडे महापालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात होते. दरम्यान, अभियंता श्रेणीतील रिक्त जागांची संख्याही मोठी असून या जागा भरल्या जात नव्हत्या. रिक्त जागांमुळे महापालिकेच्या विविध विभागातील कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. दरम्यान, महापालिकेतील भरतीवरील बंदी उठल्यानंतर भरतीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पालिकेने २०२२-२३ मध्ये विविध पदांसाठी ७४८ जागांची भरती केली होती. दरम्यान, मार्च २०२४ मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदाच्या ११३ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहीता, मराठा आरक्षणाचा समावेश व शासनाची मंजुरी, संपुष्टात आलेला आयबीपीएससोबतचा करार , अशा कारणांमध्ये भरती प्रक्रिया अडकली. आयबीपीएस समवेत नव्याने करार झाल्यानंतर उमेदवारांना अर्जात बदल करण्याची मुभा देण्यात आली..अडथळ्यांची शर्यतीनंतर अखेर परीक्षेचा मार्ग मोकळालोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या अडथळ्यानंतर कनिष्ठ अभियंता पदासाठीच्या भरती प्रक्रियेचे महापालिकेने नियोजन केले होते. त्यानुसार, १ डिसेंबर रोजी ही परीक्षा होणार होती, मात्र पुन्हा एकदा नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा अडथळा आल्याने महापालिकेने परीक्षा पुढे ढकलली होती. दरम्यान, महापालिकेकडून १५ डिसेंबरला परीक्षा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले, मात्र त्यावेळी महापालिका आचारसंहिता जाहीर झाली. अखेर सर्व निवडणुकांचा अडथळा पार झाल्यानंतर महापालिकेने २५ जानेवारी रोजी परिक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार, राज्यातील २० जिल्ह्यांसह पुण्यात नऊ केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे..मोठी बातमी! विद्यापीठाची परीक्षा डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात; निवडणुकीमुळे परीक्षा १५ दिवस पुढे; विद्यापीठ प्रशासनाचा निर्णय.कनिष्ठ अभियंता पदासाठीचे परीक्षा केंद्र, वेळ, युझर आयडी, पासवर्ड याबाबत संबंधित उमेदवारांना मेसेज, ई-मेलद्वारे माहिती पाठविण्यात आलेली आहे. त्यानंतरही काही उमेदवारांना प्रवेशपत्र मिळण्यास अडचण आल्यास त्यांनी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरील लिंकवरून प्रवेशपत्र डाऊनलोड करावे. आणखी काही अडचण आल्यास उमेदवारांनी १८००२२२३६६, १८००१०३४५६६ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय थोरात केले आहे..कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षेची वैशिष्ट्ये- कनिष्ठ अभियंता पदासाठीच्या जागा - १६९- परीक्षा होत असलेले महसुली विभाग - ६- परीक्षा असलेली जिल्ह्यांची ठिकाणे - २०- परीक्षा केंद्रांची संख्या - ६९- महापालिकेला बसलेले उमेदवार - ४१, २७३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.