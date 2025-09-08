पुणे

Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीत चोरट्यांचा धुमाकूळ; दागिन्यांसह मोबाईल लांबवले

गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान लक्ष्मी रस्ता आणि परिसरात चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घालत नागरिकांचे सोन्याचे दागिने व मोबाईल चोरले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान लक्ष्मी रस्ता आणि परिसरात चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घालत नागरिकांचे सोन्याचे दागिने व मोबाईल चोरले. गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी लाखोंचा ऐवज लांबवला असून फरासखाना आणि विश्रामबाग पोलिस ठाण्यांत दहा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत.

