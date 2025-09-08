Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीत चोरट्यांचा धुमाकूळ; दागिन्यांसह मोबाईल लांबवले

पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान लक्ष्मी रस्ता आणि परिसरात चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घालत नागरिकांचे सोन्याचे दागिने व मोबाईल चोरले. गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी लाखोंचा ऐवज लांबवला असून फरासखाना आणि विश्रामबाग पोलिस ठाण्यांत दहा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत..शहरात गणेश विसर्जन सोहळा शनिवार आणि रविवार असा दोन दिवस सुरू होता. या विसर्जन मिरवणुकीत गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी नागरिकांकडील सोन्याचे दागिने आणि मोबाईल चोरी केल्याच्या घटना घडल्या. बेलबाग चौकात चोरट्यांनी रविवारी मध्यरात्री एका तरुणाचा ६५ हजार रुपयांचा मोबाईल चोरून नेला..याबाबत पर्वती गावातील एका तरुणाने फरासखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास चोरट्यांनी एका ७१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची सोनसाखळी चोरी केली. याबाबत ज्येष्ठ नागरिकाने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.कात्रज परिसरातून लोकमान्य टिळक चौकात मिरवणूक पाहण्यासाठी आलेल्या महिलेचे ८९ हजार रुपयांचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी लांबवले. याबाबत महिलेने विश्रामबाग पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..काळेवाडी भागातील तरुणाची ४६ हजार रुपयांची सोनसाखळी लांबविल्याची घटना शनिवारवाड्याजवळ घडली. याबाबत तरुणाने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पिंपळे निलखमधील महिला बेलबाग चौकाकडून मंडइकडे जाताना तिचे ५० हजार रुपयांचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी हिसकावून नेले.याबाबत महिलेने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडपात चोरट्यांनी एका महिलेचे मंगळसूत्र चोरून नेले. याबाबत मांजरी भागातील एका महिलेच्या तक्रारीवरून विश्रामबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..श्री गुरुजी तालीम मंडळाजवळ चोरट्यांनी कोथरूडमधील एका ज्येष्ठ नागरिकाची १५ हजार रुपयांची सोनसाखळी चोरून नेली. याबाबत ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने दिलेल्या तक्रारीवरून विश्रामबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. चोरट्यांनी चंदनगरमधील एका तरुणाची श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिराजवळ ५० हजारांची सोनसाखळी चोरली..लक्ष्मी रस्त्यावरील सेवासदन चौकात धानोरीतील तरुणाची ५० हजारांची सोनसाखळी चोरट्यांनी लांबवली. या प्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बेलबाग चौकात एका तरुणाकडील सव्वालाख रुपये किमतीचे दोन मोबाईल चोरल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.