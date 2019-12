फुलझाडे अन्‌ मुलांसाठी विविध मैदानेही

नवी सांगवी - पिंपळे गुरव सृष्टी चौकात नव्याने विकसित होत असलेले खेळाच्या उद्यानाचे काम प्रगतिपथावर असून, लवकरच ते बालचमूंना सरावासाठी खुले होणार आहे. दीड एकरातील या उद्यानात फुलझाडे, खुले नाट्यगृह, हिरवळ, ॲक्‍युप्रेशर वॉक वे, कारंजे व वाहनतळ याबरोबर विविध खेळांची मैदाने उपलब्ध असतील. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर खेळाडूंची चित्र साकारली जाणार आहेत. त्यामुळे फुलझाडांबरोबर विविध खेळांची मैदाने मुलांसाठी उपलब्ध असणार आहेत. ‘ड’ प्रभाग अध्यक्ष शशिकांत कदम म्हणाले, ‘‘पवनेच्या काठावर उभारले जात असलेल्या या उद्यानात फुलझाडे व खेळाची मैदाने याचा संगम घातला आहे. लहान मुलांना त्यांच्या संस्कारक्षम वयातच खेळाची गोडी लावली, तर भविष्यात चांगले खेळाडू तर होतील. परंतु निरोगी व निरायम जीवनशैलीही जोपासली जाईल.’’ कार्यकारी अभियंता देवण्णा गट्टुवार म्हणाले, ‘‘केवळ पिंपळे गुरवमध्येच नाही तर संपूर्ण शहरात असे खेळाचे उद्यान साकारले जात आहे. साधारण येणाऱ्या मार्चअखेर याचे काम पूर्ण होऊन उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये मुलांना या उद्यानाद्वारे खेळांची एक नवी पर्वणीच

मिळणार आहे.’

Web Title: There are also flowers and various grounds for children