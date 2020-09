भुकूमला रस्त्याचे काम अर्धवट त्यामुळे अपघाताचा धोका

भुकूम (पुणे) : मुळशी तालुक्यातील महामार्गाचे काम अनेक दिवस अर्धवट स्थितीत आहे. भुकूम खिंडीतील वळणांवरील काम झाले नसल्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथे वाहतूक कोंडी होते. तालुक्यातील चांदणी चौकातून महामार्गाचे काम सुरू झाले आहे. दरम्यान भूगाव येथील रामनदीचा पूल, भुकूम तलवा जवळील खिंड येथे एकाच बाजूने सिमेंट काँक्रिटीकरण झाले आहे. एक बाजू उंच असल्यामुळे रात्रीच्यावेळी चालकास अंदाज येत नसल्सामुळे अनेक अपघात होत आहेत. यापूर्वी एकाचा मृत्यू झाला आहे. तसेच दररोज सकाळी व सायंकाळी तसेच आठवडा सुट्टीच्या दिवशी वाहतूक कोंडी होत असते. दोन किलोमीटरच्या रांगा लागत असतात. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांची मोठी अडचण होत असते. रस्त्याचे काम एक महिना बंद आहे. काम लवकर पूर्ण करावे, अशी तालुक्यातील ग्रामस्थांची मागणी आहे. मुळशी तालुक्यातील भुकूम येथील खिंडीत महामार्गां चे काम बंद असल्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.

Web Title: There is a danger of an accident due to closure of highways in Bhukum in Mulshi taluka