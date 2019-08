सातारा रस्त्यावर बसथांब्याविना प्रवाशांचे हाल 

पुणे : पुणे-सातारा रस्त्यावरील बीआरटी मार्गाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने सध्या पुणे महानगर परिवहन

महामंडळाच्या (पीएमपी) बसगाड्या शेजारच्या मार्गिकेवरून जातात; त्यावर बसथांबे नसल्याने प्रवाशांना रस्त्यावर थांबूनच "पीएमपी'ची वाट पाहावी लागत आहे. आधीच वाहतूक कोंडीत फसलेल्या मार्गावरील प्रवास जीवघेणा ठरण्याची भीती आहे.

दरम्यान, या योजनेला गती देऊन प्रवाशांच्या सोयीसाठी तात्पुरते का होईना; पण शेड उभारावे, अशी मागणी आहे.

पुणे-सातारा रस्ता बीआरटी मार्गाचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. त्यासाठी ठेकेदार नेमून कामे सुरू करण्यात आली आहेत. ही कामे पूर्ण होईपर्यंत या मार्गावरील बस शेजारच्या मार्गावरून सोडण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना रस्त्यावरच बसची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यात पाऊस सुरू असल्याने विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि शालेय विद्यार्थ्यांवर भिजण्याची वेळ येते. गेले सहा महिने आधी उन्हाळा आणि आता पावसाळा सुरू झाला तरी या मार्गावरील प्रवाशांचे हाल संपत नाहीत; तसेच सहा महिन्यांपूर्वी पदपथ आणि सायकल ट्रॅकची बांधणी करताना खोदलेल्या भागाची अद्याप दुरुस्तीही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेही प्रवाशांच्या गैरसोयीत भर पडत आहे.

कात्रज ते स्वारगेटकडे जाताना मोरेबाग, कात्रज डेअरी, भारती विद्यापीठ, धनकवडी, अहिल्यादेवी चौक, पद्मावती हे बसथांबे प्रवाशांच्या गर्दीचे आहेत. धनकवडी फाटा येथे केवळ दहा प्रवासी उभे राहतील असे अपुरे शेड उभारले आहे. कात्रजकडे जाणाऱ्या मार्गावर तर एकही शेड उभारण्यात आलेले नाही. बस नेमक्‍या ठिकाणी उभ्या राहत नाहीत, अशावेळी प्रवाशांना धावाधाव करावी लागत आहे. एकाचवेळी अनेक बस थांबतात, तेव्हा प्रवाशांना धोका पत्करून बस पकडावी लागते. महापालिकेने किमान तात्पुरत्या स्वरूपात बसथांबे उभारावेत, अशी मागणी प्रवासी करत आहेत. ' पुनर्विकासातील सात बसथांब्यांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. उरलेल्या तीन बसथांब्यांची उभारणी वेगाने केली जाणार आहे.'

- पांडुरंग तावरे, उपअभियंता, पथ विभाग ' धनकवडी व बालाजीनगर परिसरात प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. शेडअभावी आमची गैरसोय होत आहे.'

उमेश नागवडे, प्रवासी



