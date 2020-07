कर्जदार, क्षेत्रही वाढले; साडेबाराशे कोटींचे वाटप 

पुणे - जिल्ह्यातील लॉकडाउनचा खरीप पीककर्ज वाटपावर काहीही परिणाम झाला नाही. उलट यंदा खरिपात पीककर्जाचा लाभ घेणारे शेतकरी, क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष कर्ज वाटपाच्या रकमेत विक्रमी वाढ झाली. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्यावतीने (पीडीसीसी) 17 जुलै 2020 अखेरपर्यंत 1 लाख 66 हजार 710 शेतकऱ्यांना 1 हजार 264 कोटी 19 लाख 28 हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कर्जाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 31 हजार 957 ने वाढ झाली. याशिवाय कर्ज वाटपासाठीच्या क्षेत्रात 23 हजार 793.39 हेक्‍टरने वाढ झाली. गतवर्षीच्या तुलनेत आजअखेर 205 कोटी 47 लाख 38 हजार रुपये अधिक रकमेचे वाटप पूर्ण झाले आहे. थकबाकीमुळे कर्ज न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना यंदा पीककर्ज माफीमुळे नव्याने कर्जाचा लाभ घेता आला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्य सरकारने 2019 च्या अखेरीस जाहीर केलेल्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पुणे जिल्ह्यातील 1 लाख 16 हजार 449 शेतकऱ्यांचे 827 कोटी 54 लाख रुपयांचे पीककर्ज माफ झाले. त्यापैकी 76 हजार 138 शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामात पुन्हा पीककर्ज घेतले आहे. जिल्हा बॅंकेला खरीपातील पिकांसाठी 1 हजार 653 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी 1 हजार 264 कोटी 19 लाख 28 हजार रुपयांचे वाटप केले आहे. हे प्रमाण उद्दिष्टाच्या 76.46 टक्के आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पीककर्ज वाटप तुलनात्मक स्थिती कर्जाचा लाभ घेतलेले शेतकरी

2020 ः 1 लाख 66 हजार 710

2019 ः 1 लाख 34 हजार 553 लाभ मिळालेले एकूण खरीप क्षेत्र

2020 ः 1 लाख 40 हजार 416.59 हेक्‍टर.

2019 ः 1 लाख 16 हजार 623 .20 हेक्‍टर. आजअखेर एकूण वाटप (रुपये)

2020 ः 1 हजार 264 कोटी 19 लाख 28 हजार

2019 ः 1 हजार 58 कोटी 71 लाख 90 हजार पुणे जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी खरीप पीककर्जाच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी जिल्हा बॅंकेने घेतली. त्यामुळेच गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कर्जाचा लाभ घेणारे शेतकरी, क्षेत्र आणि वाटप रकमेत वाढ झाली आहे.

- रमेश थोरात, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक

