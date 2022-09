Pune News: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' घोषणांच्या व्हिडिओचा होणार फॉरेन्सिक तपास

By

पुणे - पुण्यात काल पीएफआय संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून 'पाकिस्तान जिंदाबाद' अशा कथीत घोषणाबाजीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी यावर मौन बाळगलं होतं, पण मीडियातून हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर त्यावर आता पोलिसांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Explanation give by Pune Police on controversial video of sloganeering)

सोशल मीडियावर जे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत ते एकत्र करून आम्ही त्याचा फॉरेन्सिक तपास करणार आहोत. बंडगार्डन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जी घटना घडली त्याबद्दल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त सागर पाटील यांनी दिली.

रस्ता अडवणे आणि दंगा घडविणे य़ा प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सोशल मीडियावरुन जे काही व्हिडिओ आहेत त्याच्या तपासातून निष्पन्न होत आहेत त्या अनुषंगाने या गुन्ह्याचा सखोल तपास सुरू आहे

सागर पाटील म्हणाले की, ज्या गोष्टी तपासातून निष्पन्न होतील जे काही कलम असतील ते आम्ही समाविष्ट करणार आहोत. याबाबत पोलिसांची भूमिका स्पष्ट असून दोषींवर कारवाई होईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.