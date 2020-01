गणेशभक्तांसह लेणीप्रेमींसाठी खुशखबर! 

जुन्नर : श्री क्षेत्र लेण्याद्री (ता. जुन्नर) येथील मंदिराच्या लेणीसह सर्व लेण्या विनाशुल्क करण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक खात्याच्या मंत्र्यांना पाठविणार आहे. त्यानंतर दोन महिन्यांत येथे शुल्क आकारणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या नवी दिल्ली येथील पुरातत्त्व विभागाचे सहायक महानिर्देशक डॉ. नंबिराजन यांनी सांगितले. लेण्याद्री गणपती देवस्थान येथे पुरातत्त्व विभागामार्फत घेतले जाणारे तिकीट बंद करावे, या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार अतुल बेनके, लेण्याद्री देवस्थानचे अध्यक्ष कैलास लोखंडे, सचिव शंकर ताम्हाणे, विश्वस्त जितेंद्र बिडवई यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. 6) डॉ. नंबिराजन यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली. येथील गणेश मंदिराच्या लेणीसह सर्वच लेण्या तिकीटमुक्त करण्याचा प्रस्ताव लवकरच सांस्कृतिक खात्याच्या मंत्र्यांना पाठविणार आहे. त्यानंतर दोन महिन्यात तिकीट माफ होईल, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. दरम्यान, या प्रश्‍नासाठी संपूर्ण स्वराज्य निर्माण संस्थेचे हर्शल जाधव, मारुती पारधी व सोमा आधान यांनी 25 डिसेंबरपासून सहा दिवस उपोषण केले होते. त्यांची महसूल व पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. येथे आकारणारे प्रवेश शुल्क रद्द करण्यासंदर्भात डॉ. नंबिराजन यांच्याशी दिल्ली येथे पुढील आठवड्यात चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर उपोषण मागे घेतले होते.



Web Title: There will be free access to the temple and caves at Lenadri within two months