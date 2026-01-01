पुणे

Theur Chintamani Temple : नववर्षानिमित्त थेऊरच्या श्री चिंतामणी दर्शनासाठी अभूतपूर्व गर्दी;अरुंद रस्ते व दुकानदारांमुळे भाविक त्रस्त!

New Year Crowd : नववर्षानिमित्त थेऊर येथील श्री चिंतामणी मंदिरात भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. मात्र प्रवेशद्वाराजवळील दुकानदारांमुळे भाविकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Massive New Year Devotee Rush at Theur Chintamani Temple

सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

थेऊर : आज नववर्षाचे औचित्य साधून हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील अष्टविनायका पैकी एक असलेल्या श्री चिंतामणीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची अभुतपुर्व गर्दी झाली होती. मात्र मंदिराच्या प्रवेशद्वारासमोरच फुले व दुर्वा विक्रीस बसलेल्या दुकानदारांमुळे भाविकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.काही वर्षांपूर्वी मांढारदेवी काळूबाई येथे जत्रेत गर्दीमुळे मोठी दुर्घटना घडली होती.यामध्ये अनेकांना प्राणास मुकावे लागले होते अशी दुर्घटना घडलेनंतर प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल भाविकांना सतावत आहे.

