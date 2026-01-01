Theur Chintamani Temple : नववर्षानिमित्त थेऊरच्या श्री चिंतामणी दर्शनासाठी अभूतपूर्व गर्दी;अरुंद रस्ते व दुकानदारांमुळे भाविक त्रस्त!

सुनील जगतापथेऊर : आज नववर्षाचे औचित्य साधून हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील अष्टविनायका पैकी एक असलेल्या श्री चिंतामणीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची अभुतपुर्व गर्दी झाली होती. मात्र मंदिराच्या प्रवेशद्वारासमोरच फुले व दुर्वा विक्रीस बसलेल्या दुकानदारांमुळे भाविकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.काही वर्षांपूर्वी मांढारदेवी काळूबाई येथे जत्रेत गर्दीमुळे मोठी दुर्घटना घडली होती.यामध्ये अनेकांना प्राणास मुकावे लागले होते अशी दुर्घटना घडलेनंतर प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल भाविकांना सतावत आहे..आज पहाटे श्री चिंतामणीचे पुजारी महेश आगलावे यांनी महापुजा केलेनंतर मंदिर उघडण्यात आले. नववर्षाची सुरुवात असल्याने भाविकांनी व भिमा कोरेगाव येथे जात असलेल्या भिमसैनिकांनी पहाटेपासूनच दर्शनासाठी गर्दी केल्याने थेऊर गावाला जत्रेचे स्वरुप आले होते.मंदिराच्या आत व बाहेर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.मंदिराकडे जाणारा रस्ता अरुंद आहे.या रस्त्यावर दुतर्फा फुले व दुर्वा विक्रीची दुकाने आहेत.यामुळे रस्ता आणखी अरुंद झाला आहे..Pune News : म्हाडा कॉलनीत टवाळखोरांची दहशत; महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर; विमानतळ पोलिसांचं तक्रारींकडे दुर्लक्ष!.मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या समोर एक हाँटेल असून त्याचे समोरच्या जागेतील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात हे विक्रेते नेहमी बसत असल्याने आज भाविकांना मंदिरांत प्रवेश करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.त्यामुळे विशेषतः लहान मुले,महिला व वृद्ध व्यक्तीना धक्काबुक्कीस सामोरे जावे लागले. काही वर्षांपूर्वी मांढारदेवी काळूबाई येथील जत्रेत दुकानदारांमुळे अरूंद झालेला रस्ता व भाविकांची मोठ्या प्रमाणात झालेली गर्दी यांमुळे मोठी दुर्घटना घडली होती.यामध्ये अनेकांना नाहक प्राणास मुकावे लागले होते.थेऊर येथे दुकानदारांमुळे अशी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..त्यामुळे मंदिर,ग्रामपंचायत व पोलीस प्रशासनाने वेळीच यांकडे लक्ष देऊन प्रवेशद्वारा समोरचे अतिक्रमण हटवणे गरजेचे आहे असे मत भाविकांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी सांगितले की पंधरा दिवसांपूर्वी मंदिर विश्वस्तांनी दिलेल्या पत्रावरून सदर विक्रेत्यांना हटवण्यात आले होते.यापुढे प्रवेशद्वारासमोर हे विक्रेते बसले तर त्यांचेवर कठोर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.