Theur News : थेऊर परिसरात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन जीवन संपवले; नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट!

College Student Suspicious Death : थेऊर परिसरातील कदमवाकवस्ती भागात महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या १८ वर्षीय विद्यार्थ्याचा राहत्या घरात मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. लोणी काळभोर पोलीस तपास करत असून शवविच्छेदन अहवालानंतर कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सुनील जगताप

थेऊर : महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या एका १८ वर्षीय मुलाने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील एम आय टी कॉर्नर परिसरात घडली असून सोमवारी (ता. २९) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे.

