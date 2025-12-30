Theur News : थेऊर परिसरात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन जीवन संपवले; नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट!

सुनील जगतापथेऊर : महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या एका १८ वर्षीय मुलाने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील एम आय टी कॉर्नर परिसरात घडली असून सोमवारी (ता. २९) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे..आदित्य धनंजय नागरगोजे असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.याप्रकरणी त्याचे मामा ज्ञानेश्वर रामकृष्ण आंधळे (वय ४१, रा.किनगाव,अहमदपूर) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात माहिती दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आदित्य नागरगोजे हा लोणी काळभोर येथील महाविद्यालयात पदवीच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होता.आदित्य नागरगोजे हा सोमवारी सकाळी राहत्या घरात फॅनच्या अँगलला गळफास घेऊन लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. शेजारच्या नागरिकांनी या घटनेची माहिती लोणी काळभोर पोलिसांना दिली..माहिती मिळताच,लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या पोलिस हवालदार राणी खामकर,वैशाली नागवडे,बीट मार्शन निखिल मेमाणे,शिंगाडे घटनास्थळी दाखल झाले.नागरिकांनी आदित्य नागरगोजे याला खाली उतरवून लोणी काळभोर येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परंतु,येथील डॉक्टरांनी त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.आदित्य नागरगोजे याचा मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेत शवविच्छेदन करण्यासाठी पुण्यातील रुग्णालयात पाठविला .शवविच्छेदनाचा अहवालानंतर मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल.पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.