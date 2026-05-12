थेऊर, ता.१२ : थेऊर फाट्यावरील रेल्वे उड्डाणपूल धोकादायक बनला आहे. या मार्गावरील अवजड वाहतूक तातडीने पर्यायी मार्गाने वळवण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहेत. पुलाला पडलेल्या भगदाडामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अष्टविनायक महामार्गावरील लोणीकंद ते थेऊर फाटा दरम्यानच्या या पुलाला सोलापूर रोडच्या बाजूला मोठा खड्डा पडला आहे. पुलाच्या बांधकामातील मुरूम आणि खडी भेगांमधून बाहेर आल्याने डांबरी थराखाली मोठी पोकळी तयार झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पंडित यांनी पुणे शहर वाहतूक शाखेला पत्र लिहून ही वाहतूक तातडीने बंद करण्याची विनंती केली आहे.
हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे यांनी या समस्येकडे सर्वप्रथम लक्ष वेधले होते. ‘सकाळ’ने या वृत्ताला प्रसिद्धी दिल्यानंतर प्रशासनाने याची दखल घेतली. पुलाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी अवजड वाहने वळवणे आवश्यक असल्याचे पंडित यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, या पुलाच्या कामाची चौकशी करून तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी काकडे यांनी केली आहे.
