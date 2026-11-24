थेऊर :- थेऊर येथील श्री चिंतामणी यशवंत सहकारी साखर कारखानाच्या कथित बोगस वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि बनावट प्रोसिडिंगच्या गंभीर प्रकरणाची न्यायालयाने दखल घेत तक्रारदार विकास लवांडे व सहकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही म्हणून जिल्हा न्यायालयाने लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनला नोटीस देवून येत्या १८ डिसेंबर रोजी उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. .कारखान्यातील गैरकारभार,गैरव्यवहार आणि मनमानी कारभारा विरोधात लवांडे व सहकारी वारंवार आवाज उठवतायत,पुराव्यांसह तक्रारी सादर करतायत.मात्र,याबाबत पुणे पोलीस आयुक्तांकडे पुराव्यांसह तक्रार करूनही अपेक्षित कारवाई झाली नाही.लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनमध्येही तक्रारी दिल्या.मात्र,त्याची दखल का घेतली गेली नाही.पोलिसांकडून कर्तव्याची पूर्तता होत नसल्याने अखेर या सभासद शेतकऱ्यांना न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले.आता न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत लोणी काळभोर पोलिसांना नोटीस बजावली असून,येत्या १८ डिसेंबर रोजी उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे..विकास लवांडे याबाबत बोलताना म्हणाले की,प्रश्न फक्त यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचा नाही,तर सभासदांच्या हक्कांचा आणि सहकारातील पारदर्शकतेचा आहे.न्याय मिळेपर्यंत आमचा हा लढा थांबणार नाही !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.