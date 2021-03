शिरुरमध्ये चोरट्यांनी सेवानिवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याचं घर फोडलं

टाकळी हाजी(पुणे) : शिरूर तालुक्याच्या पश्चिम भागात वाहनांच्या चोरी नंतर घरफोड्यांच्या घटना वाढू लागल्या आहे. याकडे पोलिस प्रशासनाने लक्ष घालून गावागावात गस्त सुरू करण्यात याव्यात. तसेच या घटनांचा छडा लावण्याची मागणी ग्रामस्थ करू लागले आहेत. पिंपरखेड ( ता. शिरूर ) येथील सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी दयानंद ढोमे यांचा बंद घराचा दरवाजा तोडून चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने, साहित्य व रोकड अशा एक लाख रूपयांचा ऐवज लंपास केला आहे. या बाबत वैशाली दयानंद ढोमे यांनी टाकळी हाजी पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली आहे. पिंपरखेड - काठापूर खुर्द रस्त्याच्या बाजूला सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी दयानंद ढोमे यांचे घर आहे. सध्या हे घर बंद असून ते पुण येथे राहतात. मंगळवार ( ता. 9 ) रात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश मिळवला. सोन्याचे दागिने, साहित्य व रोख रक्कम सह 1 लाख 32 हजार रूपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला आहे. बुधवार ( ता. 10 ) सकाळी चोरी झाल्याचे निर्दशनास आले आहे. या बाबत सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी जी. पी. दाभाडे, पोलिस पाटील सर्जेराव बोऱ्हाडे यांनी पोलिसांना माहिती दिली. शिरूरचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बिरूदेव काबूगुडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पुढील तपास करत आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कवठे येमाई ( ता. शिरूर ) येथे शुक्रवार ( ता. 12 ) रात्री च्या सुमारास तीन दुकानांचे शटर तोडून किरकोळ साहित्य लंपास केले आहे. राजलक्ष्मी अॅग्रो, बाबाजी फोकळे व बाळासाहेब कदम यांच्या दुकानाचे शटर तोडल्याचे सकाळी निदर्शनास आले. किरकोळ साहित्यांची चोरी झाल्याची चर्चा आहे. याबाबत कोणतीच तक्रार पोलिस चौकीत करण्यात आलेली नाही. परीसरात 25 गाव 25 वाड्या असल्याने व पोलिस कर्माचाऱ्यांची कमतरता असल्याने सगळीकडे रात्रीची गस्त शक्य नाही. नागरिकांनी परीसरात सिसीटिव्ही बसविले तर या चोरट्यांचा बंदोबस्त करणे सोपे जाईल. यासाठी नागरीकांनी पुढाकार घ्यावा. असे आवाहन काबूगुडे यांनी केले आहे.

Web Title: Thieves broke into the home of a retired police officer