पुणे

Pune Crime : बिबवेवाडीत घरफोडीत साडेदहा लाखांचा ऐवज चोरी, पोलिस तपास सुरू

Bibvewadi burglary : बिबवेवाडी परिसरात चोरट्यांनी सदनिकेचे कुलूप तोडून साडेदहा लाख रुपयांचा ऐवज चोरी केला. १४ फेब्रुवारी रोजी तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अश्विनी सातपुते घटनास्थळी भेट दिली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बिबवेवाडी परिसरात सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी साडेदहा लाख रुपयांचा ऐवज चोरी केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

