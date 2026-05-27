Shirur Crime : घराबाहेर, ओट्यावर व गोठ्यात बांधलेले १७ बोकड चोरट्यांनी नेले चोरून; स्थानिकांच्या मदतीने चोरट्यांना पकडले

शिरूर - मुस्लिम धर्मियांत महत्व असलेल्या बकरी ईदच्या कुर्बानी साठी खरेदी केलेले आणि घराबाहेर, ओट्यावर व गोठ्यात बांधलेले १७ बोकड चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना काल येथे उघडकीस आली. शहरातील मंगलमूर्ती नगर, बाबूराव नगर, कुंभार आळी या भागातून चोरलेल्या या बोकडांची किंमत अंदाजे सात ते आठ लाख रूपये होत आहे..दरम्यान, काही चाणाक्ष तरूणांच्या जागृकतेमुळे व सोशल मिडीयावर याबाबतची माहिती व्हायरल झाल्याने बोकड चोरून नेणाऱ्या तिघांना पुण्यातील कोंढवा परीसरातील कौसरबाग येथे स्थानिकांच्या मदतीने पकडले; तर त्यांचा एक साथीदार पळून गेला. या चोरट्यांकडून चार बोकड जप्त करण्यात आले..जावेद अब्दुलगणी शेख (वय ४२, रा. मंगलमूर्ती नगर, शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी आज चौकी ईश्वर भोसले, आर्यन एअरफोर्स पवार, सोहम राजू भोसले व देवदास जीवदास काळे (सर्व रा. पाण्याच्या टाकीजवळ, शिरूर) यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. यातील देवदास काळे पळून गेला असून, इतरांना अटक केली आहे.फिर्यादी जावेद शेख यांच्या सत्तर हजार रूपये किंमतीच्या बोकडासह रमीज नजीर शेख, जमीर सय्यद, मन्सूर मेहबूब अन्सारी व तौसिफ युसूफ खान यांचेही घरासमोर व गोठ्यात बांधलेले बोकड चोरूने नेले होते. उद्या होत असलेल्या बकरी ईदसाठी संबंधितांनी हे बोकड विकत घेतले होते. शहर व परिसरातून एकूण १७ बोकड चोरून नेल्याचे मंगळवारी (ता. २६) सकाळी उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली..जावेद शेख यांनी पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. दरम्यान, त्यांचा भाचा हाफीज नजीर शेख याने बोकड चोरीला गेल्याची पोस्ट व्हायरल केली. त्याचा मित्र आवेज सय्यद हा कोंढवा परीसरातील कौसरबाग येथे बोकड खरेदी करण्यासाठी गेला असता, त्याला त्या परिसरात संबंधित बोकड दिसला असल्याचे सांगितल्याने दोघांसह अनिकेत पवार, रमीज नजीर शेख, सुमेर सत्तार काझी, अफसर अन्सर शेख, मनसुख मोहंमद अन्सारी, सैफी अब्रार खान यांनी कोंढवा परीसरात जावून स्थानिकांच्या मदतीने बोकड चोरून त्याची बेकायदा विक्री करणाऱ्या तिघांना पकडले तर एक जण पळून गेला..इतरांना शिरूर पोलिसांच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्यांनी बोकड चोरीची कबूली दिली. त्यांना दोन दिवसांची कोठडी मिळाली असल्याचे या प्रकरणाचा तपास करणारे सहायक फौजदार आर. एस. साबळे यांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते पुढील तपास करीत आहेत.बकरी ईदच्या कुर्बानी साठी मुस्लिम बांधवांकडून दरवर्षी ईदच्या आधी काही दिवस आठवडे बाजारातून बोकड खरेदी केले जातात. अनेकांकडे गोठे किंवा ठेवायला जागा नसल्याने या बोकडांना घराबाहेरील ओट्यावर, मागील बाजूस बांधले जाते. ही संधी हेरून चोरट्यांनी बोकड चोरीचा फंडा शोधला असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. गेल्यावर्षी देखील शहरातील हल्दी मोहल्ला परीसरातून आठ ते दहा शेळ्या - मेंढ्या आणि बोकड चोरीला गेले होते.