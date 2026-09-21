Nirgudsar News : कृषीपंपांच्या केबलवर चोरट्यांचा डल्ला

निरगुडसर - कृषीपंपांच्या केबलवर चोरीमुळे शेतकरी हैराण झाला असून, आंबेगाव तालुक्यातील वळती-नागापूर येथील मीना नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यालगत २० शेतकऱ्यांच्या शेती सिंचनासाठी बसवलेल्या कृषीपंपांच्या केबल अज्ञात चोरट्यांनी कापून लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, शेतीसाठी पाणी पुरवठा ठप्प होऊन एक लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे..आंबेगाव तालुक्यातील घोडनदी आणि मीना नदीकाठी अनेक गावांमध्ये सातत्याने केबल चोरीच्या घटना घडत आहे. केबल चोरी मुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली असून चोरट्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.वळती आणि नागापूरदरम्यान मीना नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा आहे. या बंधाऱ्यात असलेल्या पाण्यावर वळतीसह नागापूर, गाढवेवस्ती आणि काटवणवस्ती परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांचे बागायती क्षेत्र अवलंबून आहे. सिंचनासाठी शेतकऱ्यांनी नदीपात्रात आणि काठावर वीजपंप बसवले आहेत. रात्रीच्या वेळी हा परिसर पूर्णपणे निर्जन आणि अंधारात असून याचाच गैरफायदा घेऊन चोरटे पद्धतशीरपणे वीजपंपांच्या केबल लक्ष्य करत आहेत..दोन दिवसांपूर्वी मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी येथील २० शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या केबल कापून त्यातील महागड्या तांब्याच्या तारा काढून नेल्या. सुमारे ५० मीटर अंतरावर असणाऱ्या इतर पंपांच्या केबलमधील तांब्याच्या ताराही चोरीला गेल्याचे सकाळी उघडकीस आले.यापूर्वी शेजारील रांजणी गावातील नरसिंह बंधाऱ्यातही अशाच प्रकारे अनेक शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या केबल चोरीला गेल्याच्या घटना घडल्या होत्या. आता वळती-नागापूर परिसरातही हाच प्रकार सुरू झाल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. महागड्या केबल चोरीला गेल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा पदरमोड करून हजारो रुपयांची नवीन केबल खरेदी करावी लागत आहे..पिकांचे नुकसान केबल कापल्याने वीजपंप बंद पडले असून, ऐन मोसमात उभ्या पिकांना पाणी देणे अवघड झाले आहे. वारंवार होणाऱ्या या चोऱ्यांमुळे आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याने, पोलिसांनी या भागात रात्रीची गस्त वाढवून केबलचोर टोळीचा तातडीने छडा लावावा, अशी मागणी मोहन भोर, बाळासाहेब गाढवे, सुनील गाढवे, धनंजय लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे यांच्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.