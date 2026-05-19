Sports News: आंबेगावच्या १३ वर्षीय विधी भोरची किमया; ४२ किमी जलतरण अवघ्या ७ तास ३२ मिनिटांत पार

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील भोरवाडी येथील कन्या कु. विधी नंदकुमार भोर (वय १३) हिने जलतरण क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. रूपाली रेपाळे स्विमिंग अकॅडमीच्या माध्यमातून तिने धामणतर जेटी ते अटल सेतू हे तब्बल ४२ किलोमीटर अंतर अवघ्या ७ तास ३२ मिनिटांत यशस्वीरीत्या पूर्ण करत विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे..या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल विधी भोर हिला राष्ट्रीय ओपन वॉटर स्विमर शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार निशांत भगत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला..विधीला लहानपणापासूनच जलतरणाची विशेष आवड असून ती सध्या मुंबईतील सानपाडा येथे वास्तव्यास आहे. तिचे प्रशिक्षण डोंबिवली येथील रूपाली रेपाळे स्विमिंग अकॅडमीमध्ये सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय ओपन वॉटर स्विमर व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या रूपाली रेपाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती सराव करत आहे. या अकॅडमीने जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक जलतरणपटू घडविले आहेत..सोमवारी पहाटे २ वाजून २२ मिनिटांनी विधीने खाडीतून आपल्या जलतरण मोहिमेला सुरुवात केली. अथक प्रयत्न आणि जिद्दीच्या बळावर तिने अटल सेतू परिसरात ही मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. विधीचे वडील नंदकुमार भोर हे शेतकरी कुटुंबातील असून सध्या कुटुंब नवीमुंबईत वास्तव्यास आहे. विधी वाशी येथीलफादर अँग्नेल स्कूलसध्या इयत्ता आठवीत शिक्षण घेत आहे.तिच्या या यशाबद्दल आंबेगाव तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी तथा माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिच्या या कामगिरीमुळे आंबेगाव तालुक्याचे नाव राज्यभर झळकले असून सर्व स्तरातून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..माझी आई पल्लवी व वडील नंदकुमार यांची मिळालेले प्रेरणा व प्रोत्साहन तसेच जलतरण मार्गदर्शक रूपाली रेपाळे यांच्याकडून मिळालेले प्रशिक्षण यामुळेच मला हे यश मिळाले. माझ्या दृष्टीने अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे."विधी नंदकुमार भोर जलतरणपटू भोरवाडी -(ता. आंबेगाव).