निरगुडसर : थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथे फुटाणे मळ्यात बुधवार (ता.२५) रोजी सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास बिबट्याने हल्ला करून कालवड ठार केल्याची बातमी सकाळ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होताच वनविभागाने शुक्रवार (ता.२७) रोजी सकाळी बिबट्याला पकडण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावला..शेतकरी भालचंद्र नथू विश्वासराव यांच्या घराजवळ हा पिंजरा वनविभागाकडून लावण्यात आला आहे.येथील रामदास नथू विश्वासराव यांच्या घराच्या सी.सी.टि.व्ही फुटेजमध्ये गुरुवारी दुपारी दोन वाजता त्यांच्या बंगल्या समोरून बिबट्या पळाल्याचे दिसून आले त्यानंतर त्याच रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास तीन बिबटे सुरेश विश्वासराव,भालचंद्र विश्वासराव,कपिल विश्वासराव आणि घरातील महिला यांनी बंगल्याच्या गॅलरीतून बॅटरी लावून बघत पाहिले..परिसरात अनेक बिबट्याचा वावर असल्याने पिंजऱ्यांची संख्या अजून वाढवावी अशी मागणी येथीलसुरेश विश्वासराव,भालचंद्र विश्वासराव,कपिल विश्वासराव यांच्यासह ग्रामस्थांनी,शेतकऱ्यांनी केली आहे. फोटो खाली ओळ:थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथे फुटाणे मळ्यात बिबट्याने हल्ला करून कालवड ठार केल्याची बातमी सकाळ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होताच वनविभागाने शुक्रवार (ता.२७) रोजी सकाळी बिबट्याला पकडण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.