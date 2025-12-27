MPSC Exam : हजारो विद्यार्थी अपात्रतेच्या उंबरठ्यावर! पीएसआय पदासाठी वयोमर्यादा गणनेची अट; एक संधी देण्याची मागणी

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) जाहीर झालेल्या ‘संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब) २०२५’च्या जाहिरातीने एका बाजूला आनंदाचे वातावरण निर्माण केले असतानाच, दुसऱ्या बाजूला हजारो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे..जाहिरात प्रसिद्ध होण्यास झालेला सात महिन्यांचा विलंब आणि वयोमर्यादा गणनेची जाचक अट यामुळे ‘एमपीएससी’चे हजारो विद्यार्थी अपात्र होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे पोलिस भरतीप्रमाणेच या परीक्षेसाठीही वयोमर्यादेत ‘एकवेळची’ विशेष सवलत मिळावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..आयोगातर्फे संयुक्त पूर्व परीक्षेची ही जाहिरात सामान्यतः डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात येणे अपेक्षित असते. मात्र, यंदा ही जाहिरात तब्बल सात महिने उशिरा म्हणजेच २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली. या जाहिरातीमध्ये एकूण ६७४ पदे जाहीर करण्यात आली असून, पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांची ३९२ पदे आहेत.या परीक्षेसाठी वयोमर्यादा मोजण्याची तारीख एक नोव्हेंबर २०२५ निश्चित झाली आहे. परिणामी, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करणारे अनेक उमेदवार अवघ्या एक-दोन महिन्यांनी वय जास्त ठरून अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे ‘सरकार आणि आयोगाच्या दिरंगाईची शिक्षा आम्हाला का?’ असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘सरकार आणि आयोगाच्या निष्काळजीपणामुळे जाहिरात तब्बल सात महिने उशिरा आल्याने वयोमर्यादेचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. राज्यात सध्या पोलिस उपनिरीक्षकांची दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.हजारो उमेदवार ही परीक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून तयारी करतात. मात्र, जाहिरातीतील विलंब, परीक्षा वेळापत्रकातील बदल आणि वयोमर्यादेची अडचण यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न अर्ध्यावरच तुटत आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे थांबवावे. यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यावा.’'.आता निर्णय सरकारकडेवयोमर्यादेत बदल करण्याचा अधिकार आयोगाकडे नसल्याने विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे निवेदने सादर केली आहेत. आधी परीक्षेची तारीख २१ डिसेंबर होती. मात्र आता ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असून ४ जानेवारी २०२६ रोजी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात वेळेत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..राज्यात पोलिस उपनिरीक्षक पदाची स्वप्ने उराशी बाळगून कष्ट करणाऱ्या हजारो तरुणांवर वयोमर्यादेच्या तांत्रिक कारणास्तव अन्याय होणे दुर्दैवी आहे. पोलिस शिपाई भरतीप्रमाणेच ‘पीएसआय’ पदासाठीही वयोमर्यादेत सवलत देऊन आणि वय गणनेची तारीख एक जानेवारी २०२५ ग्राह्य धरून सरकारने या विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन या गुणवंत तरुणाईला न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा आहे.- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.राज्य सरकारने २०२२ ते २०२५ दरम्यान झालेल्या पोलिस शिपाई भरतीमध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना विशेष संधी देऊन दिलासा दिला होता. तसेच २०२४च्या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठीही शासन निर्णय काढून एक वर्षाची सवलत दिली होती. त्याच धर्तीवर आता २०२५च्या संयुक्त गट-ब (विशेषतः पीएसआय) परीक्षेसाठीही वयोमर्यादेत शिथिलता मिळावी.- एक विद्यार्थी.जाहिरात सात महिने उशिरा आल्याने आमची काहीच चूक नसताना आम्ही अपात्र ठरत आहोत. पोलिस शिपायांना सवलत मिळते, मग उपनिरीक्षक पदासाठीच सरकार आखडता हात का घेत आहे? सरकारने तत्काळ एक वर्षाची सवलत देऊन आमची शेवटची संधी वाचवावी.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.