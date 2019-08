पुणे : संगमपुलावर प्रवाशाला लुटणाऱ्या तीन आरोपींना अटक

पुणे : पहाटे खासगी ट्रॅव्हल्समधून उतरुन पायी जाणाऱ्या प्रवाशाला लुटण्याचा प्रकार मंगळवारी घडला. संगम पुल परिसरात पहाटे साडे चार वाजता ही घटना घडली. दरम्यान पोलिसांनी या घटनेतील तीन आरोपींना तत्काळ अटक केली. या परिसरातील ही सलग दुसऱ्या दिवशी घड़लेली जबरी चोरीची घटना असून येरवडा पोलिसांच्या हद्दीत महिन्यातील ही पाचवी घटना आहे. वाघोली येथे राहणारे एक नागरिक नांदेड़ येथे कामानिमित्त गेले होते. सोमवारी मध्यरात्री ते नांदेड येथून खासगी ट्रॅव्हल्समधूननिघाले. मंगळवारी पहाटे साडे तीन वाजता ते संगमवाड़ी येथील खासगी ट्रॅव्हल्स स्थानकामध्ये उतरले. तेथून ते पायी पुणे स्टेशनच्या दिशेने निघाले होते. त्यावेळी दुचाकीवरुन तिघेजण आले. त्यांनी प्रवाशास अडविले. त्यानंतर त्यांना दमदाटी करुन त्यांच्याकडील 10 हजार रूपयांची रक्कम, मोबाईल व अन्य किंमती वस्तु जबरदस्तीने हिस्कावून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी तेथून पलायन केले. दरम्यान तेथे गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी आरोपीचा पाठलाग करुन त्यांना पकडले. आरोपी स्वारगेट व वाघोली येथील रहिवासी आहेत.

