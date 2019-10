संस्कार ग्रुपचा संचालक कुंभारसह तिघांना अटक

आळंदी - ठेवीदारांच्या गुंतवणुकीची रक्कम हडप करून फरारी झालेल्या आळंदीजवळील वडमुखवाडीच्या संस्कार ग्रुप ऑफ फायनान्स कंपनीचा संचालक वैकुंठ प्रल्हाद कुंभार, त्याची पत्नी राणी वैकुंठ कुंभार, साडू रामदास शिवले या तिघांना पिंपरीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शुक्रवारी (ता. ११) रात्री इंदूर येथून अटक केली. कुंभार पती-पत्नीने गेल्या काही वर्षांपासून संस्कार ग्रुप ऑफ फायनान्स कंपनी स्थापन करून पुणे परिसरातील महिला बचत गट आणि अन्य ठेवीदारांना जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गंडा घातला. त्यानंतर ते फरारी झाले होते. हजारो महिला आणि गुंतवणूकदार कुंभार पती-पत्नींच्या पलायनाने हवालदिल झाले होते. सतत दोन वर्षे पोलिसांना गुंगारा देत कुंभार पती-पत्नी फरारी होते. महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) जानेवारी २०१७ मध्ये संस्कार ग्रुप ऑफ फायनान्सच्या विरोधात दिघी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेव्हापासून वैकुंठ कुंभार, राणी कुंभार फरारी होते.

