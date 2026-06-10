Pune Crime : शंभरहून अधिक गुन्हे असलेल्या कुख्यात गुंडासह तिघांना अटक; दरोड्याचा कट उधळला

पुणे - शंभरहून अधिक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या कुख्यात गुंडासह त्याच्या दोन साथीदारांना दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना गुन्हे शाखेच्या युनिट-सहाच्या पथकाने अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून एक गावठी पिस्तूल, चार जिवंत काडतुसे, सहा धारदार शस्त्रे, दरोड्यासाठी लागणारे साहित्य आणि एक कार असा सहा लाख ११ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..कोंबिंग ऑपरेशनदरम्यान गुन्हे शाखेच्या युनिट-सहाच्या पथकाला मांजरी परिसरात भापकर मळा रस्त्यावरील रेल्वे पुलाजवळ एक संशयास्पद वाहन उभे असल्याचे निदर्शनास आले. वाहनाची चौकशी करण्यासाठी पथक जवळ जाताच वाहनातील व्यक्तींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी पाठलाग करून तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या काही साथीदारांनी अंधाराचा फायदा घेऊन पलायन केले..ताब्यात घेतलेल्या आरोपींमध्ये अजयसिंग अर्जुनसिंग दुधानी (रा. मांजरीनगर, मांजरी बुद्रुक), रामजितसिंग रणजितसिंग टाक (रा. तुळजाभवानी वसाहत, गाडीतळ, हडपसर) आणि अभयसिंग सिकंदरसिंग जुन्नी (रा. गंगानगर, फुरसुंगी) यांचा समावेश आहे.आरोपींकडे संशय आल्याने त्यांची आणि वाहनाची झडती घेण्यात आली. त्यावेळी एक गावठी पिस्तूल, चार जिवंत काडतुसे, सहा धारदार शस्त्रे तसेच दरोड्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य आढळून आले. अधिक चौकशीत आरोपींनी दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असल्याची कबुली दिली..मुख्य आरोपी अजयसिंग दुधानी याच्याविरुद्ध राज्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये तब्बल ११९ गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे उघड झाले. तर उर्वरित दोन्ही आरोपींवरही सहापेक्षा अधिक गुन्हे नोंद आहेत. या प्रकरणी मांजरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.