पुणे : खूनाच्या आराेपातील तिघांना अटक

लोणी काळभोर : खूनातील तीन आराेपींना लोणी काळभोर पोलिसांनी अटक केले आहे. दरम्यान, पुणे येथील संगम ब्रिज परिसरात एका तरुणाचा खून करून, प्रेताची विल्हेवाट लावणे करीता लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दुचाकीवरुन आलेल्या तीन तरुणांना लोणी काळभोर पोलिसांच्या एका वाहतूक शाखेतील एका पोलिस कर्मचार्याने, आपल्या दोन वाहतूक वॉर्डनच्या साह्राने चार किलोमीटर पाठलाग करून पकडले आहे. ही घटना पहाटे साडेतीनच्या सुमारास घडली आहे. संदीप देवकर हे पोलिस कर्मचार्याने नाव असून, गुन्हा दाखल करण्याचे काम पोलिसांत चालू आहे.

Web Title: Three arrested for murder case in pune