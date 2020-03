दुय्यम दर्जाच्या सॅनिटायझर विक्रीबद्दल तिघांना अटक

पुणे - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरामध्ये ब्रॅंडेड कंपनीच्या नावाने दुय्यम दर्जाच्या सॅनिटायझरची विक्री करणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासन विभाग (एफडीए) व पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून कारवाई करण्यास सुरुवात झाली. या पथकाने दत्तवाडी परिसरामध्ये कारवाई करीत एक लाख रुपये किमतीच्या दुय्यम दर्जाचे सॅनिटायझरचा साठा जप्त केला. याप्रकरणी तीन विक्रेत्यांना पोलिसांनी अटक केली. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अजय शंकरलाल गांधी (वय ३९, रा. शिवदर्शन), मोहन वाघाराम चौधरी (वय ३६, रा. शास्त्रीनगर येरवडा) व सुरेश प्रेमजी छेडा (वय ३९, रा. शनिवार पेठ) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यान्वये व नव्याने समाविष्ट झालेल्या जीवनावश्‍यक वस्तूंबाबत गैरप्रकार केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला. पर्वती परिसरामध्ये विनापरवाना सॅनिटायझरचे उत्पादन केले जात असल्याची माहिती पोलिसांना प्राप्त झाली. त्यानुसार, पोलिसांनी ही माहिती ‘एफडीए’ला दिली. त्यानंतर ‘एफडीए’ व गुन्हे शाखेच्या युनीट एकच्या पथकाने शुक्रवारी रात्री नऊ वाजता शिवदर्शन येथील एका घरगुती सॅनिटायझर उत्पादने तयार करणाऱ्या अजय गांधी यांच्या घरी छापा घातला. तेथे उत्पादित केल्या जात असलेल्या सॅनिटायझरचे नमुने घेतले. त्यानंतर ‘एफडीए’च्या पथकाने या सॅनिटायझरची पडताळणी केली. त्यामध्ये संबंधित सॅनिटायझर दुय्यम दर्जाची असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर तिघांविरुद्ध दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या विक्रेत्यांनी मुंबई येथेही कारखाना असल्याची माहिती दिली. त्यानुसार, पोलिसांच्या एका पथकाने मुंबई येथे संबंधित कारखान्यावर छापा

घातला.

