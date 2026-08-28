Bangladeshi Infiltrators Arrested : पुण्यात तीन बांगलादेशी घुसखोरांना अटक; विशेष शाखा व लष्करी गुप्तचर यंत्रणेची कारवाई

पुणे - शहरात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या तीन घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांना पुणे पोलिसांची विशेष शाखा आणि लष्करी गुप्तचर यंत्रणेने संयुक्त कारवाई करत ताब्यात घेतले. गुरुवारी (ता. २७) दुपारी ही धडक कारवाई करण्यात आली. सोनिया अख्तर, मोतियार गाजी आणि सोनिया मोती पान अशी ताब्यात घेतलेल्या तीन बांगलादेशी नागरिकांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, लष्करी गुप्तचर यंत्रणेला पुण्यात काही बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे राहात असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे लष्करी गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलिसांच्या विशेष शाखेने २७ ऑगस्ट रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास अचानक छापा टाकला. पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीत, या तिघांनीही कोणत्याही वैध परवान्याशिवाय भारतात घुसखोरी केल्याचे आणि ते पुण्यात बेकायदा वास्तव्य करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..प्रशासनाकडून या तिघांनाही ताब्यात ठेवण्याचे आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू असून, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा बांगलादेशात पाठवण्यात येणार आहे. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, शहरात वैध कागदपत्रांविना बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलिस व गुप्तचर यंत्रणांनी शहरातील विविध संवेदनशील भागांमध्ये गस्त आणि पाळत वाढवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.