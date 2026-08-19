पुणे

Shindwane Crime : अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग व मारहाण केल्याबद्दल पोक्सो अंतर्गत तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

शिंदवणे येथे विनयभंग, बाल लैंगिक अपराध व मारहाण केल्याबद्दल पोक्सो अंतर्गत तिघां विरुद्ध गुन्हा दाखल.
POSCO Act Crime

POSCO Act Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन - शिंदवणे येथे विनयभंग, बाल लैंगिक अपराध व मारहाण केल्याबद्दल पोक्सो अंतर्गत तिघां विरुद्ध गुन्हा दाखल. साहिल विलास चौधरी (वय-२०, रा. एम जी रोड, उरुळी कांचन), अविनाश आनंद शिंदे (वय-१८, रा. कोरेगाव मूळ, ता. हवेली), व अजिंक्य दिलीप सावंत (वय-२२, रा. एम जी रोड, उरुळी कांचन) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या तिघांची नांवे असून या तिघांनाही अटक करण्यात आली आहे.

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