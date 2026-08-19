Shindwane Crime : अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग व मारहाण केल्याबद्दल पोक्सो अंतर्गत तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

उरुळी कांचन - शिंदवणे येथे विनयभंग, बाल लैंगिक अपराध व मारहाण केल्याबद्दल पोक्सो अंतर्गत तिघां विरुद्ध गुन्हा दाखल. साहिल विलास चौधरी (वय-२०, रा. एम जी रोड, उरुळी कांचन), अविनाश आनंद शिंदे (वय-१८, रा. कोरेगाव मूळ, ता. हवेली), व अजिंक्य दिलीप सावंत (वय-२२, रा. एम जी रोड, उरुळी कांचन) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या तिघांची नांवे असून या तिघांनाही अटक करण्यात आली आहे..याबाबतचा तपशील असा की, १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास या प्रकारातील निर्भया हिला आईने दूध आणण्याकरिता दुकानात जाण्यास सांगितले होते, ती जात असताना या तिघांनी तिला वाटेत अडवत या तिघांपैकी एकाने तिचा हात पकडल्यामुळे तिने आईला आवाज देऊन बोलावून घेतले..पीडीतेची आई बाहेर येऊन बघते तर, शिंदवणे येथील ऋतू फार्मच्या पाठीमागे कामठे मळा येथे पीडित मुली जवळ तीन मुले उभी होती. त्यांच्याकडे मोटरसायकल होती त्यातील साहिल चौधरी याने तिचा हात धरला होता, त्याचे सोबत मित्र अविनाश शिंदे, अजिंक्य सावंत हे दोघे होते. त्यांना पीडीतेची आई म्हणाली की, तुम्ही माझ्या मुलीला का त्रास देता, त्यावर तुमची मुलगी आमच्या सोबत बोलत नाही, असे म्हणून या तिघांनी पिडीता व पिडीतेची आई-वडील यांना हाताने लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली..तसेच साहिल चौधरी यांनी येथील एक वीट उचलून पीडितेच्या आईच्या उजव्या पायाचे नडगीवर मारत,पिडीतेच्या पोटात लाथ मारली. या सगळ्या प्रकारानंतर पीडीतेने व पीडीतेचे आईने उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन गाठून तेथे तिघांच्या विरोधात तक्रार दिली. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता ७४,७८,११८(१),११५(२),३५१(२),३५२(३)(५) व बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण २०१२ चे कलम ८ व १२ नुसार या तिघांवर गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पांडुरंग पवार हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.