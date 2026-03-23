Pune Accident: पुण्यातील तिघांचा अपघातात मृत्यू; एकजण गंभीर, पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरजवळ भीषण धडक, काय घडलं!

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर: पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर (ता. आंबेगाव) जवळील एकलहरे येथे रविवारी (ता. २२) उशिरा रात्री झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर आणि एक जण किरकोळ जखमी झाला आहे. मृतांमध्ये पती-पत्नीचा समावेश असून, सर्वजण पुण्यातील भोसरी येथील रहिवासी होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कुटुंब नाशिक येथे एका समारंभासाठी गेले होते. तेथून परत येताना त्यांची कार पुण्याकडे येत असताना एकलहरे येथील इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंपासमोर हा अपघात घडला. डिव्हायडर ला प्रथम धडक बसली. डिव्हायडर ओलांडल्यानंतर कारच्या चालकाच्या बाजूचे चाक अचानक निखळून पडल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटले. भरधाव कार विरुद्ध बाजूच्या लेनमध्ये गेल्यानंतर पुण्याहून नाशिककडे जाणाऱ्या बसची जोरदार धडक बसली..या अपघातात कारचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. अपघातानंतर मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी नागरिकांना मोठी कसरत करावी लागली. अपघाताची माहिती मिळताच मंचर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांच्यासह पोलीस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांनीही मदतकार्य केले..जखमींना तात्काळ मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विवेकानंद फसाले व त्यांच्या पथकाने तपासणी केली असता तिघांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले..अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत –मल्लिकार्जुन आंबेगावे (वय ४६), आरती आंबेगावे (वय ४२), लता भूपलोंढे (वय ६३). या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून पुढील तपास मंचर पोलिसांकडून सुरू आहे. एकलहरे मंचर (तालुका आंबेगाव): पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघातात कारचा झालेला चेदामेंदा.