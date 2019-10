मीना नदीत बुडालेल्या तिघांचे मृतदेह सापडले

निरगुडसर - पोहण्यासाठी गेलेल्या तीन मुलांचे मृतदेह नदीच्या पात्रातून बाहेर काढण्यात एनडीआरएफच्या जवानांना १५ तासांनंतर यश आले. या घटनेमुळे शिंगवे (ता. आंबेगाव) गावात शोककळा पसरली असून, संपूर्ण गाव सोमवारी बंद ठेवण्यात आले. मीना नदीत रविवारी दुपारी दीडच्या सुमारास प्रणेय राजेंद्र वाव्हळ (वय १६), वैभव चिंतामण वाव्हळ (वय १५) आणि श्रेयस सुधीर वाव्हळ (वय १५) पोहण्यासाठी गेले होते. उशिरापर्यंत हे तिघे घरी न आल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी शोध घेण्यास सुरवात केली. सायंकाळी सहाच्या सुमारास गोविंद वाव्हळ हे नदीकाठी शेताकडे गेले असता त्यांना पात्राजवळ एक सायकल व नदीच्या पात्रात मुलांचे कपडे दिसले. त्यांनी मुलांच्या कुटुंबांना व ग्रामस्थांना माहिती दिली. अंधारामुळे शोधमोहिमेत अडचणी येत होत्या. आज सकाळी एनडीआरएफचे पथक दाखल झाले. जवानांनी बोट घेऊन नदीपात्रातून या तीनही मुलांचे मृतदेह बाहेर काढले.

