पुणे

Pune Accident : शहरात एकाच दिवशी तीन अपघातांमध्ये मोटारचालकासह तिघांचा मृत्यू

पुणे शहरातील पुणे-सातारा रस्ता, कोंढवा आणि फुरसुंगी परिसरात एकाच दिवशी तीन अपघातांमध्ये मोटारचालकासह दोन पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला.
Accident

Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरातील पुणे-सातारा रस्ता, कोंढवा आणि फुरसुंगी परिसरात एकाच दिवशी तीन अपघातांमध्ये मोटारचालकासह दोन पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पर्वती, कोंढवा आणि फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
crime
accident
death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com