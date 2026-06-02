Pune Accident : शहरात रस्ते अपघातांमध्ये तिघांचा मृत्यू

पुणे - शहर आणि उपनगरांमध्ये झालेल्या तीन रस्ते अपघातांमध्ये तिघांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये एका ज्येष्ठ महिलेसह दुचाकीस्वाराचा समावेश आहे. पुणे-सातारा रस्ता, बाणेर फाटा, केसनंद परिसरात या घटना घडल्या असून, संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..सातारा रस्त्यावर दुचाकी घसरून एकाचा मृत्यू -पुणे-सातारा रस्त्यावरील राव हॉस्पिटलसमोर सात फेब्रुवारी मध्यरात्री झालेल्या अपघातात ५९ वर्षीय दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दीपक चंद्रकांत पांगारे (वय ५९, रा. बालाजीनगर, धनकवडी) असे मृताचे नाव आहे. पांगारे हे दुचाकीवरून जाताना दुचाकी घसरल्याने ते गंभीर जखमी झाले होते. याप्रकरणी एक जून रोजी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सहकारनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..विटांच्या ट्रकमधून पडून मजुराचा अंतबाणेर फाटा परिसरात १४ जानेवारी रोजी ट्रकमधून पडून एका मजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. हरिदास भाऊसाहेब जगताप (वय ६२, रा. शिरूर, जि. पुणे) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मजुराचे नाव आहे. हरिदास जगताप हे शिरूरमधील एका वीटभट्टीवर काम करत होते. ट्रकचालक आणि इतर दोघांनी त्यांना विटा घेऊन निघालेल्या ट्रकच्या थप्पीवर बसण्यास सांगितले होते.बाणेर फाटा परिसरात भरधाव ट्रक आल्यानंतर विटांच्या थप्पीवरून तोल जाऊन ते रस्त्यावर पडून गंभीर जखमी झाले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी त्यांचा मुलगा शुभम (वय २६) याने दिलेल्या फिर्यादीवरून चतु:शृंगी पोलिसांनी ट्रकचालक सतीश गोरे (रा. कुंभार आळी, शिरूर) याच्यासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..ट्रकची रिक्षाला धडक; ज्येष्ठ महिला ठारपुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावरील केसनंद परिसरात सोमवारी (ता. १) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास भरधाव ट्रकने रिक्षाला दिलेल्या धडकेत एका ज्येष्ठ महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. अलका वाघेला (वय ६३) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर भरत वाघेला हे या अपघातात गंभीर जखमी झाले आहेत..अलका वाघेला आणि भरत वाघेला हे रिक्षाने कोलवडी-केसनंद रस्ता परिसरात नातेवाइकांकडे निघाल्या होत्या. भरधाव ट्रकने रिक्षाला जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे दोघेही रिक्षाबाहेर फेकले गेले. अलका वाघेला या ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी सारिका अजय जाधव (रा. चौफुला चौक, कोलवडी) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार ट्रकचालक सागर बाबासाहेब बोधक (रा. चांदेगाव, छत्रपती संभाजीनगर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.