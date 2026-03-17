Pune Crime : सिंहगड रस्त्यावरील तरुणाच्या खून प्रकरणी तीन अल्पवयीन ताब्यात

पुणे - सिंहगड रस्त्यावरील आनंदनगर परिसरात एका तरुणाचा खून तीन अल्पवयीन मुलांनी केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने तिघांना ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, शहरात मागील काही महिन्यांपासून अल्पवयीन मुलांकडून गंभीर गुन्ह्यांची वाढती प्रवृत्ती चिंतेचा विषय ठरत आहे..कर्वेनगर परिसरात काही दिवसांपूर्वी एकमेकांना रागाने बघितल्याच्या कारणावरून भांडण झाले होते. या कारणावरून तीन अल्पवयीन मुलांनी १६ मार्च रोजी सायंकाळी आनंदनगर परिसरात करण गिरीश काशिद (वय १९, ता. धायरेश्वर मंदिराजवळ, धायरी) या तरुणावर कोयत्याने वार केले. त्यात गंभीर जखमी झाल्याने करण काशिदचा मृत्यू झाला होता..सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दाखल गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. त्यामध्ये संशयितांचे चेहरे स्पष्ट दिसताच पोलिसांनी खबऱ्यांच्या मदतीने शोधमोहीम सुरू केली. संशयित आरोपी कर्वेनगरमधील श्रमिक वसाहतीच्या शेजारी वनउद्यानाजवळ थांबल्याची माहिती पोलिस अंमलदार साईकुमार कारके यांना मिळाली..पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख यांच्या पथकाने सापळा रचून तीन मुलांना ताब्यात घेतले. या तिघांनी कोयत्याने आणि दगडाने मारहाण करून तरुणाचा खून केल्याचे तपासात समोर आले आहे. पुढील कारवाईसाठी तिघांना सिंहगड रस्ता पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.