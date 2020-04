महत्वाची बातमी : तीन महिने हप्ते भरले नाही, तर भुर्दंड

पुणे - कर्जाचे हप्ते तीन महिने भरायचे नाही, अशी सवलत रिझर्व्ह बॅंकेने दिली असली, तरी याचा कर्जदाराला भविष्यात आर्थिक भुर्दंड भरावा लागू शकतो. ही सूट कर्जदारांनी घेतल्यास त्यांना अतिरिक्त व्याज भरावे लागू शकते. त्यामुळे ही

सवलत घ्यायची की नाही?, याचा निर्णय स्वत: कर्जदारांनी घ्यायचा आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनामुळे उद्योग-धंदे बंद असल्याने कर्जदारांनी तीन महिने हप्ते भरले नाही, तर ते कर्ज थकीत समजले जाणार नाहीत. रिझर्व्ह बॅंकेने ही सवलत देताना या कर्जांचे हप्ते वा त्यावरील व्याज माफ करावे, असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाही, तर त्या रकमेवरील व्याजही वाढत राहणार आहे. परिणामी, पुढील काळात कर्जावर अधिक व्याज वा परतफेडीसाठी जादा हप्ते भरण्याची वेळ येऊ शकेल. चणचण असेल तरच सवलत घ्या !

याबाबत बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना विचारणा केली असता, कर्जदारांना तीन महिने हप्ते न भरण्याची मुभा आहे. ज्यांना पैशांची खूपच चणचण असले, त्यांनीच या पर्यायाचा विचार करावा. ज्या नागरिकांना कर्जाचे हप्ते सुरू ठेवणे शक्‍य नाही, त्यांना या पर्यायाचा विचार करून नये. कारण, कर्जाचे तीन हप्ते भरले नाही, तर जादा व्याज भरण्याची वेळ येईल. सवलत असली तरी व्याज सुरू राहणार

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की कोणत्याही बॅंकेला कर्जावरील तीन महिन्यांचे व्याज माफ करणे परवडणारे नाही. बॅंक असा निर्णय घेऊ शकत नाही. कर्जाचे हप्ते न भरण्यास तीन महिने मुदत दिली असली, तरी त्यावरील व्याज सुरू राहील म्हणून ज्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे शक्‍य आहे, त्यांनी ते थांबवू नयेत. ज्यांना ही सवलत घ्यायची आहे, त्यांनी बॅंकेला त्यासंबंधी अर्ज द्यावे.

