पोलिसाला मारहाण करणाऱ्या तिघांना अटक 

चाकण (पुणे) : चाकण पोलिस ठाण्यातील एका पोलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणी अश्विन अरुण रोकडे (वय २५), शाहरुख इजाजखा पठाण (वय २२), प्रतीक योगीराज खडसे (वय २१, सर्व रा. पानसरे मळा, शिक्रापूर रोड, चाकण, ता. खेड) या तिघांना अटक करण्यात आली. इंद्रकुमार तुकाराम धोत्रे (वय ३०, रा. आळंदी, ता. खेड) असे मारहाण झालेल्या पोलिसाचे नाव आहे. धोत्रे यांच्यावर चाकण येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. धोत्रे यांचा एक मोबाईल, दोन एटीएम कार्ड, रोख चार हजार रुपये असा नऊ हजार रुपये किमतीचा माल चोरट्यांनी चोरून नेला होता. ते आळंदी येथून दुचाकीवरून चाकणला ड्युटीवर येत होते.



